TFF 2. Lig ve 3. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar tamamlandı. 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta, takımlar yükselme yolunda önemli maçlar oynadı. TFF 3. Lig’de de kıyasıya mücadeleler yaşandı ve kritik sonuçlar alındı.

İşte günün maç sonuçları:

TFF 2. LİG 2. KIRMIZI GRUP

- 1461 Trabzon 0–1 Arnavutköy Belediyespor

- Fethiyespor 1–1 Bursaspor

- Somaspor 2–0 Kırklarelispor

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP

- Erbaaspor 2–0 İskenderunspor

- Kepezspor A.Ş 1–3 Adana 01 FK

- Bucaspor 1928 1–5 Elazığspor

- İnegölspor 4–0 24 Erzincanspor

TFF 3. LİG 1. GRUP

- Bulvarspor 2–2 Silivrispor

- K.Ç Sinopspor 3–0 Bursa Nilüfer FK

- Yalova FK 1–2 Polatlı 1926

TFF 3. LİG 2. GRUP

- Karaköprü Bld. 2–1 Ağrı 1970

- Osmaniyespor FK 3–3 Suvermez Kapadokya

- Silifke Bld 3–2 Yeşilyurtspor

TFF 3. LİG 3. GRUP

- 1926 Bulancak 0–1 Orduspor 1967

- 52 Orduspor FK 0–2 Yozgat BL. Bozok

- Amasyaspor FK 1–2 Kdz. Ereğli Bld

- Çayelispor 0–0 Sebat Gençlikspor