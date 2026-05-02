Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Deniz Gül ve Bertuğ Yıldırım’ın ardından forvet listesine TFF 1. Lig’den bir yıldızı daha ekledi. İşte detaylar…

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de bugün şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 3

Öte yandan Galatasaray yönetimi, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül’ü gündemine alırken, TFF 1. Lig’den bir ismi daha radarına ekledi.

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 4

ALİ HABEŞOĞLU TRANSFER LİSTESİNDE

Galatasaray’ın, Bodrum FK forması giyen genç golcü Ali Habeşoğlu’nu yakından takip ettiği öğrenildi.

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 5

Teknik direktör Okan Buruk’un 1.90 boyundaki oyuncuyu yüksek potansiyelli bir forvet olarak değerlendirdiği ve Ayvalıkgücü’nde oynadığı dönemden bu yana izlediği belirtildi. Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül’ün durumuna göre Ali Habeşoğlu için resmi adım atılabileceği ifade ediliyor.

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 6

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın teknik ekibi tarafından da beğeni topladı.

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 7

U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de milli formayı giyen Ali Habeşoğlu, 1.90’lık boyuyla hava toplarındaki etkinliği, pivot santrfor özellikleri ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, 1. Lig’in öne çıkan golcüleri arasında gösteriliyor.

TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi - Resim: 8

Bodrum'un genç yıldızı Ali Habeşoğlu performansıyla takımını sırtlıyor. 21 yaşındaki santrfor, Bodrum formasıyla Trendyol 1'inci Lig'de 36 maçta 12 gol ve 3 asist yaptı.

