Trendyol Süper Lig’de bugün şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'in yıldız futbolcusu Galatasaray'ın radarına girdi
Alper Talha Şimşek
Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.
Öte yandan Galatasaray yönetimi, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül’ü gündemine alırken, TFF 1. Lig’den bir ismi daha radarına ekledi.
ALİ HABEŞOĞLU TRANSFER LİSTESİNDE
Galatasaray’ın, Bodrum FK forması giyen genç golcü Ali Habeşoğlu’nu yakından takip ettiği öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk’un 1.90 boyundaki oyuncuyu yüksek potansiyelli bir forvet olarak değerlendirdiği ve Ayvalıkgücü’nde oynadığı dönemden bu yana izlediği belirtildi. Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül’ün durumuna göre Ali Habeşoğlu için resmi adım atılabileceği ifade ediliyor.
21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın teknik ekibi tarafından da beğeni topladı.
U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de milli formayı giyen Ali Habeşoğlu, 1.90’lık boyuyla hava toplarındaki etkinliği, pivot santrfor özellikleri ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, 1. Lig’in öne çıkan golcüleri arasında gösteriliyor.
Bodrum'un genç yıldızı Ali Habeşoğlu performansıyla takımını sırtlıyor. 21 yaşındaki santrfor, Bodrum formasıyla Trendyol 1'inci Lig'de 36 maçta 12 gol ve 3 asist yaptı.