Boluspor, TFF 1. Lig’de 2025-2026 sezonunu 48 puanla 15. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33 yıllık Süper Lig hasretine ise son veremedi.
TFF 1. Lig'in parlayan yıldızı Serie A'ya transfer oluyor: İsviçre devinin de radarında
TFF 1. Lig’de Boluspor formasıyla sergilediği performansla öne çıkan genç oyuncu, İtalya ve İsviçre’den kulüplerin radarına girdi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig’de mücadele eden Boluspor, daha önce üç kez Süper Lig’e yükselme fırsatı yakalasa da bu hedefini gerçekleştiremedi.
YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR
Sezonun tamamlanmasının ardından Boluspor’da kadroda önemli değişiklikler yaşanmaya başladı. Kırmızı-beyazlı ekipte birçok futbolcu ile yollar ayrıldı.
Ayrılık kervanına 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt da katılırken, genç isme ilgi de var.
İTALYA VE İSVİÇRE'DEN İLGİ
Reşatcan Özbudak’ın haberine göre, Boluspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Devran’a Avrupa’dan talipler çıktı. Genç oyuncuya İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ve İsviçre Süper Lig takımı Lugano’nun ilgi gösterdiği belirtildi.
Sözleşmesi fesheden orta saha oyuncusu, kariyerine yeni bir yön vermek için bonservissiz transfer seçeneğine sıcak bakıyor. Tecrübeli ismin yeni adresinin İtalya olabileceği ifade ediliyor.
SEZON KARNESİ
Devran Şenyurt, bu sezon Boluspor formasıyla 30 maça çıktı. Genç orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol atıp 2 asist yaparken, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
ŞENYURT'UN KARİYER YOLU
Futbol kariyerine İsviçre’de FC Aarau altyapısında başlayan Şenyurt, 2023 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı Adanaspor’dan 8 Ocak’ta ayrıldı. Genç oyuncu, 10 Şubat 2025’te İskenderunspor ile anlaşma sağladı.
Şenyurt, 2025-2026 sezonunun başında ise Boluspor ile sözleşme imzaladı.