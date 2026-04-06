Trendyol 1. Lig’de 33. hafta geride kaldı ve son haftalara Erzurumspor 72 puanla lider olarak girdi.
TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışı: Süper Lig yolunda kilit futbolcular
TFF 1. Lig’de yarış tam gaz sürerken, gol krallığı mücadelesi de tüm heyecanıyla devam ediyor. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ligde gol krallığı yarışı ise tüm hızıyla devam ediyor. İşte 1. Lig’in en golcü yıldızları…
Mbaye Diagne - Amed Sportif Faailyetler | 26 gol
Eren Tozlu - Erzurumspor | 20 gol
Florent Hasani - Boluspor / Amed Sportif Faailyetler | 18 gol
Mame Diouf - Keçiörengücü | 17 gol
Lois Diony - Manisa FK | 17 gol
Olarenwaju Kayode - Erokspor | 17 gol
Taulant Seferi - Bodrum FK | 16 gol
