TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışı: Süper Lig yolunda kilit futbolcular

TFF 1. Lig’de yarış tam gaz sürerken, gol krallığı mücadelesi de tüm heyecanıyla devam ediyor. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Trendyol 1. Lig’de 33. hafta geride kaldı ve son haftalara Erzurumspor 72 puanla lider olarak girdi.

Ligde gol krallığı yarışı ise tüm hızıyla devam ediyor. İşte 1. Lig’in en golcü yıldızları…

Mbaye Diagne - Amed Sportif Faailyetler | 26 gol

Eren Tozlu - Erzurumspor | 20 gol

Florent Hasani - Boluspor / Amed Sportif Faailyetler | 18 gol

Mame Diouf - Keçiörengücü | 17 gol

Lois Diony - Manisa FK | 17 gol

Olarenwaju Kayode - Erokspor | 17 gol

Taulant Seferi - Bodrum FK | 16 gol

Kaynak: Spor Servisi
