Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’in 33, 34 ve 35. hafta programlarını duyurdu.
33, 34 ve 35. hafta maçları ve müsabakaların oynanacağı günler
33. HAFTA
3 Nisan Cuma
14.30 Adana Demirspor - Manisa FK
17.00 Pendikspor - Atakaş Hatayspor
20.00 Bodrum FK - Ümraniyespor
20.00 Çorum FK - Bandırmaspor
4 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Vanspor FK
13.30 Sarıyerspor - Serikspor
16.00 Erzurumspor FK - Iğdır FK
19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor
5 Nisan Pazar
16.00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor
34. HAFTA
7 Nisan Salı
14.30 Bandırmaspor - Sarıyerspor
14.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor
17.00 Manisa FK - Pendikspor
20.00 Çorum FK - Bodrum FK
8 Nisan Çarşamba
14.30 Serikspor - Van Spor FK
17.00 Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü
20.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor
9 Nisan Perşembe
17.00 Boluspor - Özbelsan Sivasspor
20.00 İstanbulspor - Erzurumspor FK
20.00 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler
35. HAFTA
11 Nisan Cumartesi
13.30 Sarıyerspor - Atakaş Hatayspor
16.00 Pendikspor - Çorum FK
19.00 Bodrum FK - Bandırmaspor
12 Nisan Pazar
13.30 Van Spor FK - Manisa FK
16.00 Adana Demirspor - Iğdır FK
19.00 Ankara Keçiörengücü - Serikspor
13 Nisan Pazartesi
17.00 Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor
17.00 Erzurumspor FK - Boluspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor
20.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor