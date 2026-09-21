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Kaynak: İHA

Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından hazırlanan ve simit fiyatının 17,50 TL olarak uygulanmasını öngören tarife talebi, Valilik ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunmayınca Uzlaşma Komisyonuna taşındı.

Geçen günlerde toplanan komisyonda yapılan değerlendirme sonucunda zam talebinin oybirliğiyle reddedilmesine karar verildi.



SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafın zam talebinin haklı gerekçelere dayandığını belirterek fiyat tarifesi belirleme sürecinin geçmişe göre daha uzun ve bürokratik hale geldiğini söyledi. Fiyat tarifesi belirleme yetkisinin artık tek bir kurumda olmadığını ifade eden Güler, "Esnafımızın haklı bir zam talebi bulunuyor.

Eskiden SESOB yönetimi olarak toplanır, durumu değerlendirir ve nihai kararı kendimiz verirdik. Ancak mevcut sistemde süreç farklı işliyor. Hazırlanan talepler önce ilgili bakanlığa gönderiliyor. Bakanlığın olumsuz karar vermesi halinde konu Uzlaşma Komisyonuna intikal ediyor.

Eskiden vali, ticaret odası ve SESOB'dan oluşan 3 kişilik bir yapı vardı. Artık komisyondaki üye sayısı artırıldı. Bu durum da değerlendirme ve yanıt sürelerinin uzamasına yol açıyor" dedi.



Yerel idarelerin şu aşamada zam talebine onay vermediğini vurgulayan Güler, "Valilik ve Ticaret İl Müdürlüğü şu aşamada simit fiyatlarının yükseltilmesini uygun bulmuyor" diye konuştu.