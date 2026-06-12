Tezgahlardaki büyük oyun ifşa oldu... "Salihli kirazı" diye alıyorsanız dikkat

Fiyatların geriye çekilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğinin altını çizen Oğuz, "Yani şimdi burada alıcılardan bakarsak biraz keyfiyet görüyoruz. Geçen sene de aynı sorunu söylemiştik. Alıcılar 150 lira diyor. 150 lirada kalıyor. 200 liradan 150 liraya düşmesinde bir mantık hatası yok mu? Üreticinin yaptığı emek bu kiraz tek tek toplanıyor. Dalından kopararak tek tek yapılıyor. İlaç zamanı, ilaç, sulama zamanı, su. Hepsi ihtiyaç. Bu şekilde bir emek varken çiftçinin emeğinin görmezden gelinmesi, iki tane ihracatçının iki dudağının arasına bırakılmasını vicdanınızda bırakıyorum. Ne yazık ki her çiftçimizde soğuk hava deposu olmadığı için saklanması biraz sıkıntılı. Hani kirazın direkt elden çıkarılması lazım ki işlensin ve soğuk havaya konsun. O da tabii ki tüccarlar ve tacirler tarafından yapıldığından mecburen fiyatları düşüren etken bu. Yani kirazlı çiftçi mecbur elinden çıkarmak zorunda. Kiraza da '200 dese de olur, 150 olsa da olur' mantığıyla bakıyor tüccar. Bu sefer çiftçi çok zarar görüyor. Kiraz dediğiniz yani depolamaya ve şoklamaya girmediği sürece kendini bırakır. Çiftçi de ürettiği, topladığı, ağaçtan topladığı malzemeyi satmak zorunda. Yoksa bu kiraz akacak. Ondan dolayı fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Çünkü mecbur üretici ürettiği kirazı satmak zorunda diye bakıyor tacir. Bundan dolayı fiyatlar aşağı çekiyor" dedi.