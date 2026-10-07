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Kaynak: İHA

Bandırma’da vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde satış yapan seyyar balıkçıların tezgâhlarında palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor. Seyyar balıkçı tezgâhlarında iri palamutların tanesi 100 TL’den, bir küçük boy palamutların ise 75 TL’den satışa sunulduğu görüldü. Palamut fiyatlarının gerilemesiyle birlikte vatandaşların balığa ilgisinin arttığı görülürken, palamut seyyar balıkçıların tezgâhlarında günün öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.