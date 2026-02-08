Türkiye’de yürütülen yasa dışı çevrim içi bahis ve kara para aklama soruşturmasında kripto para ayağında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği ve gelirlerini akladığı öne sürülen Veysel Şahin’e ait yaklaşık 460 milyon euro (544 milyon dolar) değerindeki varlığa el konulduğunu açıkladı.

Veysel Şahin

Soruşturma kapsamında dijital varlıkların dondurulması sürecinde stablecoin ihraççısı Tether Holdings SA devreye girdi. Şirket, Türk makamlarından gelen talep doğrultusunda soruşturmayla bağlantılı kripto varlıkları bloke etti.

'Farklı ülkelerde benzer işbirlikleri yapıldı'

Tether CEO’su Paolo Ardoino, işlemlerin kolluk kuvvetlerinden gelen bilgiler çerçevesinde ve ilgili ülke mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Şirketin farklı ülkelerde yürütülen soruşturmalarda da benzer iş birlikleri yaptığı ifade edildi.

Operasyonun, Türkiye’de yer altı bahis ve ödeme ağlarını hedef alan daha geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olduğu ve süreçte toplamda 1 milyar doların üzerinde varlığa müdahale edildiği aktarıldı.

Kripto varlıklar üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.