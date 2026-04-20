Türkiye’de yatırım iştahı alarm veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın güncel teşvik istatistikleri üzerinde yapılan analizler, yükselen enflasyon ortamına rağmen teşvik kapsamındaki yatırımların TL bazında bile ciddi şekilde gerilediğini ortaya koydu.

YATIRIM TUTARI 1 TRİLYON SINIRINA GERİLEDİ

Ekonomim'de Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; 2023 yılında 1 trilyon 661 milyar lira ile zirveyi gören teşvikli yatırımlar, son iki yılda sert bir düşüş trendine girdi. Bir önceki yıla göre 386 milyar liralık kayıpla yatırım tutarı 1 trilyon 275 milyar liraya indi. Kayıp devam etti ve 2025 yılında yatırımlar 273 milyar lira daha azalarak 1 trilyon 2 milyar liraya kadar geriledi. 2020 yılında 1 trilyon 225 milyar lira olan yatırım hacmi, 5 yılın sonunda enflasyona rağmen nominal olarak başlangıç noktasının bile altına düştü.

İSTİHDAM KAPASİTESİ YARI YARIYA ERİDİ

Teşvik sistemindeki değişim ve yatırım miktarındaki azalma, istihdam rakamlarına da doğrudan yansıdı. 2021 yılında 358 bin 614 kişiyle rekor kıran teşvikli istihdam, 2025 yılında 139 bin 542’ye kadar düştü.

Bir kişiye iş imkanı sağlamak için gereken yatırım maliyeti döviz bazında dalgalı bir seyir izliyor. 2020’de 593 bin dolar olan kişi başı maliyet, 2024’te 143 bin dolara kadar inse de, 2025 yılı sonunda yeniden 181 bin dolara yükseldi.

"İSTİHDAMI KORUMA PAKETİ"NDE SON 10 GÜN!

Emek yoğun sektörleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen dev paket için geri sayım başladı. Sanayi, KOSGEB ve İŞKUR iş birliğiyle hazırlanan 100 milyar liralık destek paketine başvurular 30 Nisan’da sona eriyor.

İşletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı. Kredilerde 10 puanlık faiz/finansman desteği sağlanacak. Sağlanan kaynak sadece vergi ve SGK prim borçlarının ödenmesinde kullanılabilecek. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vade seçeneği sunuluyor.

GERİ ÖDEMESİZ NAKİT DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Tekstil, giyim, deri ve mobilya gibi öncelikli sektörlerde şartları sağlayanlara piyango vurdu. 2025 yılı Kasım ve Aralık ayındaki istihdam sayısını korumak. Korunan her personel için aylık 3.500 TL geri ödemesiz destek. İşletme başına hibe desteği 10 milyon 458 bin lirayı bulabilecek.

Kredi süreçlerine kamu ve özel toplam 15 banka aracılık ederken; teminat sorunu yaşayan KOBİ'ler için KGF, KFK ve İGE devreye girerek kefalet desteği sağlayacak.