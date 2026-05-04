Muğla’nın Datça ilçesinde gelenekselleşen "Akdeniz’den Ege’ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü", bu yıl çeyrek asrı geride bıraktı. Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen etkinliğin 25’incisinde, Akdeniz’den alınan deniz suyu sembolik bir törenle Ege Denizi’ne boşaltıldı.

Ege ile Akdeniz’in kesişim noktasında yer alan Datça’nın doğal zenginliklerine dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Denizden doldurulan su testileri, katılımcılar eşliğinde karayolu üzerinden Gereme Koyu Katıyalı mevkisine ulaştırıldı. Akdeniz’den getirilen sular, Gökova Körfezi’nde Ege’nin sularıyla buluşturularak birlik, beraberlik ve doğayı koruma mesajları verildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı törene; Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, organizasyonun mimarlarından Hüseyin Tüzün ve çok sayıda doğasever katıldı. 25 yıldır aralıksız sürdürülen bu geleneksel yürüyüş, bölgenin ekolojik değerine vurgu yaparken katılımcılara keyifli anlar yaşattı.