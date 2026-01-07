İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’nda alınan kan ve saç örneklerine ilişkin raporlar açıklandı.

Yapılan incelemelerde Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboks sporcusu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gül’ün test sonuçlarının “kokain” yönünden pozitif olduğu belirlendi.

Oyuncu İrem Sak ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in testlerinde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı. Test sonucu pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız, karar sonrası sosyal medya hesabından Hicr Suresi’nin 97. ayetini paylaşarak, “Onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını elbette biliyoruz…” ifadelerine yer verdi.