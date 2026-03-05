İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testi yaptıran CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu:

"16 Şubat akşamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığımı öğrendim. İki gün sonrasında Savcılık makamına avukatım aracılığıyla Adli Tıp Kurumu'nda test yaptırmak istediğimizi sözlü olarak beyan ettik, hemen ertesi gün de UYAP üzerinden avukatlarım dilekçe olarak bu talebi dosyaya sundu. 20 Şubat Cuma günü de davet üzerine çağrıldığım soruşturma dosyası kapsamında ifademi verdim, bu talebimi ifademde tekrar yineledim. Ardından da test yaptırmak üzere savcılık tarafından Adli Tıp Kurumu'na yönlendirilerek örneklerimi dosya için Adli Tıp Kurumu'na sunduk. Saç, kan ve idarar örnekleri.

'BEL ALTI VURMAYI KENDİLERİNE HAK GÖRÜYORLAR'

İfade öncesi de ifade sonrası da bu iftiraya dair herhangi bir açıklama yapmadım. Her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ettim. Adaylığımın ilk günden beri çeşitli yakıştırmalara konu edildim. İnandığım değerler ve siyasetimi övme prensibim çerçevesinde iftiralara cevap vermek hiçbir zaman prensibim olmadı, olmayacak. İfade esnasında da hiç tanımadığım biri gizli biri açık olmak üzere çeşitli ahlaksız yakıştırmalalarla adımı yan yana getirme teşebüssünde bulundular. Türkiye'de son yıllarda bitmek bilmeyen itibar suikastına tanıklık ediyoruz.

Üstelik bu ahlaksız itham ve iftiralar benimle sınırlı kalmayarak alın teriyle, emeğinin peşinde koşan çalışma arkadaşlarımı da hedef almıştır. Türkiye'de en zoru kadın olmaksa, bir diğeri de hem genç bir kadın hem de siyasetin içinde olmaktır. Bizleri kolay lokma gören, istedikleri gibi bel altı vurmayı kendine hak gören ve bu iftira düzenini ruhunu teslim etmiş kişileri, kız kardeşim merhume Gülşah Durbay'ın kanser tedavisi esnasında ona çeşitli iftiralar atanlardan tanıyoruz. Çünkü bu zihniyet hep aynı çirkinlikten besleniyor.

"HESABINI VEREMEYECEĞİM BİR KONUNUN PARÇASI OLMADIM, OLMAM"

Tüm bu ahlaksız iftiraları atan, yayan herkes hakkında avukatlarım yasal süreçleri başlatıyor, hepsiyle yargı önünde tek tek hesaplaşacağım. Temiz olan leke tutmaz, benim anlım ak. Zaten aksi bir sonuç eklemediğim test sonuçlarının tamamının negatif olduğunu gördük. Bugün daima şeffalıkla yönettiğimiz Çeşme'de bana güvenini kaybetmeyen tüm yol arkadaşlarımı, seçmenlerimi, komşularımı ve kamuoyunu açıkça bilgilendirmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyorum. Hesabını veremeyeceğim bir konunun parçası da öznesi de olmadım, olmam.

Bizler kamuya karşı sorumluluğu olan kişiler olarak her zaman, her türlü soruya gerekli cevapları veririz. Tıpkı mal beyanı gibi, gerekirse bürokrasiye gerekse de belediye başkanlarına belirli aralıklarla test yapılmasının da bu tür ahlaksız yakıştırmaların bir iftira aracı olarak kullanılmasının önüne geçeceğini düşünüyorum. Ben hiçbir zaman bana inanların başını öne eğdirmem."