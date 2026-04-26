Kayseri’de internet üzerinden sipariş ettiği kurutma makinesini 60 gündür teslim alamayan tüketici, Tüketici Hakem Heyeti kararıyla ödediği parayı geri almaya hak kazandı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan A.R.B., herhangi bir iletişim numarası bulunmayan bir e-ticaret sitesinden kurutma makinesi siparişi vererek 15 bin 741 lira ödeme yaptı. Ancak aradan geçen süreye rağmen ürün teslim edilmedi.

60 GÜN GEÇTİ, ÜRÜN GELMEDİ

Sipariş sonrası siteyle iletişime geçen tüketici, uzun süre “bilgi verilecek” şeklinde yanıtlar aldı. Ürünün 60 gün boyunca teslim edilmemesi üzerine A.R.B., Melikgazi İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Yapılan incelemede, taraflar arasında mesafeli satış sözleşmesi bulunduğu ve firmanın yasal sürede teslim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi. Heyet, tüketiciyi haklı bularak ödenen tutarın iadesine karar verdi.

“TÜKETİCİNİN PARASI KULLANILIYOR”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, benzer durumların son dönemde arttığına dikkat çekti. Şahin, bazı e-ticaret sitelerinin ürünleri piyasa fiyatının altında göstererek tüketiciden topladığı parayı uzun süre kullandığını öne sürdü.

Şahin, tüketicilerin mağdur olmaması için teslim edilmeyen ürünlerde 30 günü aşan durumlarda hakem heyetine başvurmaları gerektiğini belirterek, sürecin gerekirse hukuki yollara taşınmasının önemine vurgu yaptı.

Uzmanlar, benzer mağduriyetlerin önüne geçmek için güvenilir ve iletişim bilgileri açık olan e-ticaret platformlarının tercih edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.