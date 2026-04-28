ELEKTRİKLİ ARAÇ DEVİNDE KAR KAYBI

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 2026 yılına sert bir düşüşle başladı. Şirketin yılın ilk çeyreğindeki karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 4,09 milyar yuana (600 milyon dolar) geriledi. Bu rakam, şirketin 2023'ten bu yana kaydettiği en düşük karlılık seviyesi olarak kayıtlara geçti.

VERGİ MUAFİYETİ KALKTI, SATIŞLAR ÇAKILDI

Mali tabloda yaşanan bu keskin düşüşün ana nedeni, Çin hükümetinin Ocak ayında elektrikli araçlar için uygulanan satış vergisi muafiyetini sonlandırması oldu. Pazardaki daralmanın etkisiyle genel elektrikli araç satışları Çin'de yüzde 23,8 azaldı. BYD'nin satışları ise piyasa ortalamasının üzerinde, yüzde 30 oranında geriledi.

TESLA’YI GEÇMİŞTİ, İHRACATA SARILDI

2025 yılında 2,25 milyon araç satarak Tesla’yı tahtından indiren BYD, iç pazardaki kaybı dış pazarlarla dengelemeye çalışıyor. Şirketin ihracat rakamları, toplam satışlarının yüzde 46'sına ulaşarak en önemli can simidi haline geldi. Ancak gelirin yıllık bazda yüzde 11,8 azalması, küresel liderlik yarışında zorlu bir döneme girildiğini gösteriyor.