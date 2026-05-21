Tesla’ya soğuk duş: Xiaomi otomotivde ezber bozdu, rekorları altüst etti

Elektrikli sedan modeli SU7 ile otomotiv dünyasında fırtınalar estiren Xiaomi, şimdi de SUV segmentinde sınırları altüst etmeye hazırlanıyor. Şirketin yüksek performans odaklı yeni canavarı YU7 GT, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli özel bir mühendislik altyapısıyla yollara çıkıyor.
Xiaomi’nin elektrikli araç pazarındaki ikinci büyük gövde gösterisi olan yüksek performanslı SUV modeli YU7 GT, 21 Mayıs itibarıyla Çin’de resmen piyasaya sürüldü. Model, Nürburgring pistinde elde ettiği "en hızlı seri üretim SUV" unvanıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ön aksta 386 beygir, arka aksta ise 604 beygir güç üreten elektrik motorlarının bir araya gelmesiyle toplamda 990 beygirlik bir sistem gücü açığa çıkıyor. Xiaomi’nin "V8s EVO" adını verdiği arka elektrik motoru, 28 bin devire kadar çıkabilme kabiliyetine sahip. Bu üstün motor teknolojisi sayesinde aile SUV’u formundaki araç, saatte 300 kilometre azami hıza rahatlıkla ulaşarak seri üretim elektrikli crossover sınıfında benzersiz bir konum elde ediyor.
Aracın menzil ve şarj teknolojileri de en az performans verileri kadar etkileyici detaylar barındırıyor. İçerisinde 101.7 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi barındıran YU7 GT, Çin’de geçerli olan resmi CLTC normlarına göre tek bir şarjla tam 705 kilometre yol kat edebiliyor. Otomobilin sahip olduğu 800V yüksek voltaj mimarisi ise uzun yolculuklardaki şarj molası sürelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Araç, uygun istasyonlarda yüzde 0'dan yüzde 80 şarj seviyesine sadece 12 dakika gibi inanılmaz bir sürede erişebiliyor.
Bu saf gücü dizginlemek ve yol tutuşunu kusursuz hale getirmek için şasi ayarları Xiaomi'nin Avrupa’daki Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen araçta çift odacıklı havalı süspansiyon, adaptif amortisörler ve elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel gibİ mekanik donanımlar standart olarak sunuluyor.
Nitekim bu teknolojik gövde gösterisi, aracın Nürburgring pistinde SUV kategorisinde yeni tur rekorunun sahibi olmasıyla da tescillenmiş durumda. Görsel tarafta zengin bir estetik sunan performans canavarı; Cherry Red Metallic, Volcanic Gray Metallic, Obsidian Black, Pearl White ve Titanium Metallic olmak üzere beş farklı özel gövde rengi seçeneğiyle showroomlardaki yerini alıyor.
üretildiğini, bu yüzden fiyat etiketinin standart versiyonlara kıyasla daha yukarıda konumlanacağını belirtti. Çin’deki fiyatı 37 bin ile 48 bin dolar arasında değişen standart YU7 modelinin satış grafiği şimdiden oldukça güçlü ilerliyor; öyle ki marka, sadece Nisan 2026 döneminde 9 bin 876 adet teslimat barındıran operasyonuyla toplamda 81 bin teslimat barajını aşmayı başardı.
Pazardaki en büyük rakibi Tesla'nın aynı dönemde Çin genelinde 105 bin adet Model Y sattığı düşünüldüğünde, bu yeni GT versiyonunun küresel elektrikli SUV rekabetinde taşları yerinden oynatacağına kesin gözüyle bakılıyor.