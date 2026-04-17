Çinli teknoloji şirketi Windrose, yeni elektrikli tır modeli Global E700 ile ABD pazarına adım attı.

Tasarımıyla Tesla Semi modelini andıran araç, Class 8 segmentinde konumlanıyor.

İLK TESLİMATLAR BAŞLADI

Şirket, ilk teslimatını Teksas merkezli Allogic firması ile şarj altyapısı ortağı Greenspace E-Mobility’ye gerçekleştirdi.

Global E700, halihazırda Amerika, Avrupa ve Asya’da sertifikasyon süreçlerini tamamlamış bir model olarak öne çıkıyor. Okyanusya için onayların ise 2026’nın ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

Windrose’un ABD’deki operasyonlarının ilk durağı Teksas olurken, sıradaki hedefler arasında Kaliforniya ve I-10 koridoru bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Global E700, 729 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya ile donatıldı. Bu sayede araç, tek şarjla yaklaşık 669 kilometre menzil sunuyor. Bu değer, Tesla Semi’nin 523 kilometrelik standart versiyonu ile 805 kilometrelik uzun menzil versiyonu arasında yer alıyor.

Araçta bulunan motor 1.400 beygir güç ve 2.200 Nm tork üretiyor. 6x4 çekiş sistemine sahip model, performans açısından segmentinde güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

HIZLI ŞARJ İMKANI

Global E700’de aynı anda iki CCS şarj cihazı kullanılabiliyor. Bu sistem sayesinde batarya seviyesi yaklaşık 38 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e çıkarılabiliyor.

Şirket, ABD’deki lojistik süreçleri yönetmek için Georgia eyaletinin Savannah kentinde üretim tesisi kuruyor. Avrupa operasyonları ise Belçika’nın Anvers kentinden yürütülecek.

Global E700’ün başlangıç fiyatı 285 bin dolar olarak açıklanırken, Tesla Semi Long Range modeli yaklaşık 290 bin dolardan satışa sunuluyor. Büyük ölçekli şirketlerin de ilgi gösterdiği modelin seri teslimatlarının yılın üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Elektrikli tır pazarında Volvo VNR Electric ve Freightliner eCascadia gibi güçlü rakipler bulunurken, Windrose’un bu hamlesi rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor.