Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü

Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü

Washington eyaletinde otonom sürüş (FSD) modunda ilerleyen Tesla Model X, karşı şeride geçerek bir Cadillac Escalade ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arka bölümü gövdeden kopan Tesla’daki kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 1

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Issaquah kentinde, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiren ağır bir trafik kazası gerçekleşti.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 2

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelere göre, denetimli tam otonom sürüş sistemi olan FSD (Full Self-Driving) aktif halde seyreden Tesla Model X marka araç, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden karşı şeride yöneldi.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 3

Çizgisinden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Cadillac Escalade model SUV ile kafaya kafaya çarpıştı.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 4

Çarpışmanın ardından yol kenarındaki hendeğe savrulan Tesla Model X ağır hasar aldı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre; aracın mevcut ağırlığı, seyir hızı ve hendeğe düşme anındaki darbenin birleşimiyle Tesla’nın arka bölümünün yaklaşık üçte birlik kısmı gövdeden tamamen ayrıldı.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 5

Dehşet verici görüntüye rağmen kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 6

Olay yerinde yapılan ilk araştırmalarda, sürücünün kaza anında FSD sistemini kullandığı teyit edildi. Ancak emniyet yetkilileri, Tesla'nın bu teknoloji için kullandığı "Supervised" (Denetimli) ibaresinin altını çizdi.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 7

Gerek üretici firmanın kullanım kuralları gerekse federal güvenlik standartları; bu tür sistemlerin aracı tamamen bağımsız kılmadığını, yasal sürüş sorumluluğunun her koşulda direksiyondaki kişide kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 8

Sistem aktifken dahi sürücünün gözünü yoldan ayırmaması ve anlık bir olumsuzlukta kontrolü devralması gerekiyor.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 9

Issaquah Emniyet Müdürlüğü, kaza ile ilgili yasal sorumluluk uyarılarını tekrarlarken soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 10

Gelecek aşamada araçtaki yazılım sürümü, telemetri kayıtları, sürüş hızı ve sürücünün manevraya müdahale edip etmediği teknik olarak mercek altına alınacak.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 11

Tesla Model X’in neden aniden şerit ihlali yaptığına dair verilerin kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü - Resim: 12

Otomotiv güvenlik uzmanları, Tesla kullanıcılarını otonom sürüş sistemlerine koşulsuz güvenmemeleri noktasında uyardı. Sürüş esnasında ellerin daima direksiyonda tutulmasının hayati önem taşıdığı belirtilirken, üretici firmanın kılavuzunda da hız ve yön kontrolünün tamamen sürücünün inisiyatifinde olduğu vurgulanıyor.

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