ABD’nin Washington eyaletine bağlı Issaquah kentinde, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiren ağır bir trafik kazası gerçekleşti.
Tesla’ya kötü haber: Otonom modda kaza yapıp ikiye bölündü
Washington eyaletinde otonom sürüş (FSD) modunda ilerleyen Tesla Model X, karşı şeride geçerek bir Cadillac Escalade ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arka bölümü gövdeden kopan Tesla’daki kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Kaynak: Haber Merkezi
Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelere göre, denetimli tam otonom sürüş sistemi olan FSD (Full Self-Driving) aktif halde seyreden Tesla Model X marka araç, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden karşı şeride yöneldi.
Çizgisinden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Cadillac Escalade model SUV ile kafaya kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın ardından yol kenarındaki hendeğe savrulan Tesla Model X ağır hasar aldı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre; aracın mevcut ağırlığı, seyir hızı ve hendeğe düşme anındaki darbenin birleşimiyle Tesla’nın arka bölümünün yaklaşık üçte birlik kısmı gövdeden tamamen ayrıldı.
Dehşet verici görüntüye rağmen kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
Olay yerinde yapılan ilk araştırmalarda, sürücünün kaza anında FSD sistemini kullandığı teyit edildi. Ancak emniyet yetkilileri, Tesla'nın bu teknoloji için kullandığı "Supervised" (Denetimli) ibaresinin altını çizdi.
Gerek üretici firmanın kullanım kuralları gerekse federal güvenlik standartları; bu tür sistemlerin aracı tamamen bağımsız kılmadığını, yasal sürüş sorumluluğunun her koşulda direksiyondaki kişide kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.
Sistem aktifken dahi sürücünün gözünü yoldan ayırmaması ve anlık bir olumsuzlukta kontrolü devralması gerekiyor.
Issaquah Emniyet Müdürlüğü, kaza ile ilgili yasal sorumluluk uyarılarını tekrarlarken soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu.
Gelecek aşamada araçtaki yazılım sürümü, telemetri kayıtları, sürüş hızı ve sürücünün manevraya müdahale edip etmediği teknik olarak mercek altına alınacak.
Tesla Model X’in neden aniden şerit ihlali yaptığına dair verilerin kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Otomotiv güvenlik uzmanları, Tesla kullanıcılarını otonom sürüş sistemlerine koşulsuz güvenmemeleri noktasında uyardı. Sürüş esnasında ellerin daima direksiyonda tutulmasının hayati önem taşıdığı belirtilirken, üretici firmanın kılavuzunda da hız ve yön kontrolünün tamamen sürücünün inisiyatifinde olduğu vurgulanıyor.