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Tesla'nın otonom sürüş performansında büyük bir sıçrama yaratması beklenen yeni nesil yapay zekâ işlemcisi AI5 için geri sayım başladı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Tesla AI5 çipinin üretim öncesindeki son tasarım uyumluluk aşamasını başarıyla tamamladığını doğruladı. Bu kritik onay ile birlikte yeni işlemcinin fiziki üretim sürecine resmen geçiliyor.

TASARIM SÜRECİ TAMAMLANDI, GÖZLER YIL SONUNA ÇEVRİLDİ

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz nisan ayında AI5 çipinin şirket içi "tape-out" (tasarımın fabrikaya gönderilmeye hazır hâle gelmesi) sürecinin bittiğini duyurmuştu. Ancak bir işlemcinin fiziksel olarak üretilebilmesi için üretici firmanın da bu tasarımları kendi üretim bantlarına entegre etmesi gerekiyordu.

Samsung tarafından yapılan son açıklama, fabrikasyon öncesindeki bu son teknik engelin de aşıldığını ve çipin üretime tamamen hazır olduğunu ortaya koydu. İlk üretimin bu yılın sonuna doğru başlaması hedeflenirken, tam kapasiteli seri üretime ise 2027 yılının ortalarından önce geçilmesi beklenmiyor.

BELİRSİZLİK ÇÖZÜLDÜ: 2NM SF2T TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Sektörde uzun süredir merak edilen üretim teknolojisine dair belirsizlik de netlik kazandı. Daha önce 3nm teknolojisiyle üretileceği konuşulan Tesla AI5 çipi, beklenenin aksine Samsung'un en gelişmiş 2nm sınıfı SF2T üretim süreciyle banttan inecek.

Üretim, Samsung'un ABD'deki Taylor, Teksas tesislerinde yer alan 2nm üretim hatlarında gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre, Tesla'nın AI5'ten sonra geliştirmeyi planladığı bir sonraki nesil AI6 işlemcisinde de yine aynı 2nm SF2T üretim mimarisi tercih edilecek.