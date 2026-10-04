Şirketin yapay zeka biriminden gelen açıklamalar, araçların yol kusurlarını algılama ve rota belirleme yeteneklerinin belirgin şekilde iyileştirileceğini gösteriyor.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) teknolojisinde yaşanan iki temel sorunu gidermek adına çalışmalarını hızlandırdı. Tesla AI Geliştirme Direktörü Phil Duan, çukurlardan kaçınma işlevi ile navigasyon altyapısındaki iyileştirmelerin "yakında" kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

ÇUKUR VE NAVİGASYON SORUNLARI MASADA

Çukurlardan kaçınma desteği ilk olarak nisan ayının başında duyurulan FSD 14.3 sürümüyle geleceğe dönük bir geliştirme olarak işaret edilmişti. Ancak aradan geçen yaklaşık altı aylık süreçte bu işlev ana sürüm notlarında kalıcı bir özellik olarak yer bulamadı. Mevcut sistem sadece çukurlarda değil, yoldaki büyük yüzey bozukluklarında da manevra yapmakta zorlanıyor.

Sistemin bir diğer zayıf noktasını ise navigasyon kararları oluşturuyor. FSD platformunun zaman zaman alışılmadık rotalar seçtiği, yerel trafik kurallarını yanlış yorumladığı ve bazı bölgelerde yasak olan manevra önerilerinde bulunduğu biliniyor. Hazırlanan yeni güncellemelerle birlikte bu rota hatalarının minimize edilmesi amaçlanıyor.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ ZORUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Tam Otonom Sürüş platformunda çukur algılama ve navigasyonun yanı sıra tutarsız hız kontrolü ile sol şeritte sürekli seyretme gibi alışkanlıklar da sürücülerin en çok dile getirdiği kısıtlamalar arasında yer alıyor. Söz konusu aksaklıklar sebebiyle sistem henüz "Supervised" (Gözetimli) moddan tam bağımsız otonom kullanıma geçemiyor ve direksiyon başındaki sürücünün sürekli müdahale hazır konumda beklemesini gerektiriyor.

Yapay zeka ekibinin geliştirmeleri sürdürdüğü belirtilse de çukurlardan kaçınma ve navigasyon odaklı iyileştirme paketinin tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.