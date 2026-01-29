Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, Model X ve Model S üretimini durdurarak bu hatları şirketin insansı robot projesi Optimus'un üretimine kaydıracak.
Tesla'nın efsaneleri Model S ve Model X tarihe karışıyor: Elon Musk'ın yeni hamlesi ne olacak?
Tesla, Model S ve Model X üretimini durdurup Fremont fabrikasını insansı robot Optimus'a kaydırıyor. Elon Musk, bu geçişi “otonom geleceğe adım” olarak tanımlarken Optimus'u “tüm zamanların en büyük ürünü” diye niteledi ve yoksulluğu bitireceğini iddia etti.Derleyen: Taner Yener
MODEL X VE MODEL S ÜRETİMİ SONA ERİYOR
Milyarder Elon Musk'ın yönettiği Tesla, iki ikonik modelinin üretimini durduruyor.
Şirket, Model X ve Model S hatlarını kapatarak fabrikadaki kapasiteyi insansı robot Optimus'un seri üretimine ayıracak.
Bu kararı şirketin CEO'su Elon Musk duyurdu. Musk, değişikliğin “biraz üzücü” olduğunu ancak Tesla'nın “otonom geleceğe yönelik büyük geçişinin” parçası olduğunu belirtti.
TESLA SATIŞLARI ZORLANIYORDU
Tesla'nın ana gelir kaynağı olan elektrikli araçlar, rakiplerin daha uygun fiyatlı ve güncel modelleriyle rekabet baskısı altındaydı.
ABD'deki vergi teşviklerinin bitmesi ve Musk'ın siyasi duruşu nedeniyle otomobil satışları gerilemeye başlamıştı.
“Model S ve Model X programlarının sona erme vakti geldi” diyen Musk, bu araçların üretildiği fabrikanın Optimus robotlarının üretim hattına dönüştürüleceğini açıkladı.
Musk, Optimus için iddialı ifadeler kullandı: “tüm zamanların en büyük ürünü” olacağını ve robotların otonom araçlarla birlikte “yoksulluğun olmadığı bir dünya” yaratacağını söyledi.
Tesla, 2026 sonuna kadar robot üretimine başlamayı, 2027'de ise satışları başlatmayı hedefliyor.
SAĞ CEBİNDEN ÇIKARIP SOL CEBİNE KOYDU
Elon Musk bir başka hamlede yatırım yaptı. Tesla, Musk'ın diğer şirketi olan yapay zeka girişimi xAI'a 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
2025'in son çeyreğinde gelirleri yüzde 3 düşen ve Çinli BYD'ye pazar liderliğini kaptıran Tesla, bu yatırımı onayladı.
Daha önce hissedarların karşı çıktığı bu hamleyi şimdi gerçekleştiren Musk'ın, xAI ile robot taksi projesi Cybercab'i hayata geçirmeyi planladığı belirtiliyor.
Musk'ın Cybercab'lerin yanı sıra insansı robotlar, kamyonlar ve Roadster spor otomobilleri için yapacağı üretim planı, bu yıl sermaye harcamalarını 20 milyar doların üzerine çıkaracak fabrika yatırımlarını gerektirecek.
Tesla, Elon Musk'ın CEO'su olduğu dünyanın en değerli elektrikli araç üreticilerinden biri. Şirket, elektrikli otomobiller (Model 3, Model Y, Cybertruck vb.), enerji depolama sistemleri (Powerwall, Megapack), güneş enerjisi ürünleri ve otonom sürüş teknolojileri (Full Self-Driving) ile tanınıryor. Son yıllarda robotik (Optimus insansı robotu), robot taksi (Cybercab) ve yapay zeka yatırımlarına odaklandı.
2025 yılı Tesla için zor geçti: Araç satışları geriledi, Çinli rakipler (özellikle BYD) pazar liderliğini aldı ve federal teşviklerin azalması ile siyasi faktörler satışları etkiledi. Şirket ilk kez yıllık gelirinde düşüş yaşadı.
2025 finansal özeti (resmi raporlara göre):
Yıllık gelir (revenue): Yaklaşık 94,8 milyar dolar (2024'e göre %3 düşüş – ilk kez yıllık gelir düşüşü).
Yıllık net kar (GAAP net income): 3,8 milyar dolar (2024'e göre %46 düşüş).
Dördüncü çeyrek (Q4 2025): Net kar 840 milyon dolar (%61 düşüş), gelir yaklaşık 24,9 milyar dolar.
Non-GAAP net kar (ayarlanmış): Yıllık 5,9 milyar dolar.
Araç teslimatları: 2025 boyunca yaklaşık 1,63 milyon araç (yıllık %8-9 düşüş).
Kar düşüşünün ana nedenleri: Araç satışlarındaki gerileme, düzenleyici kredi gelirlerinin azalması ve artan Ar-Ge harcamaları (AI, robotik ve fabrika yatırımları).
Bu veriler, Tesla'nın Ocak 2026'da açıkladığı Q4 ve yıllık raporlara dayanır. Şirketin geleceği, robot taksi ve Optimus gibi projelere bağlı görünüyor, ancak kısa vadede karlılık baskısı devam ediyor.