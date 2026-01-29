Tesla'nın efsaneleri Model S ve Model X tarihe karışıyor: Elon Musk'ın yeni hamlesi ne olacak?

2025 finansal özeti (resmi raporlara göre):

Yıllık gelir (revenue): Yaklaşık 94,8 milyar dolar (2024'e göre %3 düşüş – ilk kez yıllık gelir düşüşü).

Yıllık net kar (GAAP net income): 3,8 milyar dolar (2024'e göre %46 düşüş).

Dördüncü çeyrek (Q4 2025): Net kar 840 milyon dolar (%61 düşüş), gelir yaklaşık 24,9 milyar dolar.

Non-GAAP net kar (ayarlanmış): Yıllık 5,9 milyar dolar.

Araç teslimatları: 2025 boyunca yaklaşık 1,63 milyon araç (yıllık %8-9 düşüş).

Kar düşüşünün ana nedenleri: Araç satışlarındaki gerileme, düzenleyici kredi gelirlerinin azalması ve artan Ar-Ge harcamaları (AI, robotik ve fabrika yatırımları).