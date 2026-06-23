Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Teksas eyaletinde, sürücüsünün otopilot modunda ilerlediğini iddia ettiği bir Tesla Model 3, kontrolden çıkarak bir eve daldı. Yüksek hızla binaya giren otomobil, o sırada evde bulunan 76 yaşındaki Martha Avila’ya çarptı.
Tesla’nın başı büyük belada: Otomobilde yeni teknoloji ölümlü kazayla sarsıldı
ABD'nin Teksas eyaletinde otopilot modunda olduğu iddia edilen bir Tesla'nın eve girmesi sonucu 76 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza, otonom sürüş sistemlerinin güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Avila, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Annesinin kaybıyla sarsılan Jennifer Barbour, Martha Avila’nın ilerleyen yaşına rağmen oldukça sağlıklı bir insan olduğunu ve hiçbir sağlık problemi bulunmadığını ifade etti.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, kazaya karışan Tesla aracının sürücüsü Michael Butler da olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Butler, polise verdiği ilk ifadede çarpışma anında aracın otopilot modunda aktif olduğunu öne sürdü.
Emniyet Yetkilisi Terry Allbritton, sürücüde alkol veya uyuşturucu madde izine rastlanmadığını ve Butler'ın soruşturma süresince yetkililerle tam bir iş birliği içinde olduğunu belirtti. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Trajik kazanın sürücü hatasından mı, mekanik bir arızadan mı yoksa sürüş destek sisteminin yanlış kullanımından mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.
Otomotiv dünyasında otonom sürüş teknolojilerine yönelik yatırımlar hız kesmeden devam etse de yaşanan bu son ölümlü kaza, sistemlerin güvenilirliğini bir kez daha masaya yatırdı.
Sürücü destek sistemlerinin sınırları konusunda uyarılarda bulunan ABD'deki düzenleyici kurumlar ve güvenlik uzmanları, Tesla Autopilot’un tam otonom bir sistem olmadığının altını çiziyor. Uzmanlar, sürücülerin her an direksiyona müdahale edecek şekilde dikkatli olmaları gerektiği yönündeki çağrılarını yineliyor.