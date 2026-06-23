Tesla’nın başı büyük belada: Otomobilde yeni teknoloji ölümlü kazayla sarsıldı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Avila, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Annesinin kaybıyla sarsılan Jennifer Barbour, Martha Avila’nın ilerleyen yaşına rağmen oldukça sağlıklı bir insan olduğunu ve hiçbir sağlık problemi bulunmadığını ifade etti.