Motorlu Araçlar Teknik Komitesi'nin (TCMV) 6 Ekim'de gerçekleştireceği toplantının taslak gündeminde, FSD’ye Birlik genelinde onay verilmesini sağlayacak bir oylama maddesinin yer almadığı ortaya çıktı. Gündemde, FSD’ye ilk onayı veren Hollanda Taşıt Yetki Kurumu’nun (RDW) “Madde 39” kapsamında sunduğu AB geneli muafiyet talebi için oylama yerine yalnızca 25 dakikalık bir "görüşmelerin devamı" maddesi ayrıldı.

KRİTİK EŞİK NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

FSD sisteminin tüm AB genelinde yasal olarak yollara çıkabilmesi için 27 üye ülkenin en az 15'inin desteği ve bu ülkelerin toplam AB nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil etmesi gerekiyor.

Şu ana kadar Hollanda'nın öncülüğünde Belçika, Danimarka, Çekya, Estonya, Litvanya ve Slovenya olmak üzere 7 ülke FSD'ye ulusal düzeyde onay verdi. Ancak İsveç başta olmak üzere bazı üye ülkeler; sistemin hız sınırlarını aşması ve olası güvenlik riskleri konusunda ciddi endişeler taşıyor. Onay veren ülkeler ise sürücünün trafik kurallarına uyma konusunda nihai sorumlu kalmaya devam ettiğini savunuyor. Komite, daha önce Mart 2024'te Ford'un benzer sürücü asistan sistemi BlueCruise'a Almanya'nın sponsorluğunda onay vermişti.

TESLA İÇİN KRİTİK KOZ

Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarındaki ezici bütçe ve teknoloji baskısıyla pazar payı kaybeden Tesla için FSD'nin Birlik genelinde yasal hale gelmesi, satışları yeniden canlandıracak en kritik koz olarak görülüyor. Oylamanın ertelenmesiyle gözler komitenin bir sonraki resmi toplantısı olan aralık ayına çevrildi.