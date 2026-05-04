Tesla’dan verimlilik şovu: Yarım ton hafif rakibine fark attı

Elektrikli Araçlarda "Boyut" Efsanesi Çöktü!
Hollandalı AutoWeek platformu, Tesla Model Y ile Fiat Grande Panda'yı karşı karşıya getirdi. Sonuç; hafifliğin her zaman verimlilik anlamına gelmediğini kanıtladı.
Tesla Model Y’den İnanılmaz Tüketim Değeri
Kendi segmentinin en ağır araçlarından biri olmasına rağmen Tesla Model Y, 100 kilometrede sadece 14.0 kWh enerji tüketerek sınıfının lideri olduğunu gösterdi.
Grande Panda Sınıfta Kaldı: %50 Daha Fazla Tüketim!
Tesla’dan yarım ton daha hafif ve çok daha küçük olan Fiat Grande Panda, aynı mesafede 20.4 kWh tüketerek Tesla’dan %50 daha fazla enerji harcadı.
Gizli Kahraman: Aerodinamik Tasarım
Tesla'nın bu başarısının arkasında yatan en büyük güçlerden biri 0.22 Cd sürtünme katsayısı. Araç adeta rüzgarı yararak enerji tasarrufu sağlıyor.
Yazılım ve Motor Teknolojisinin Gücü
Uzmanlar, Tesla’nın yıllara dayanan tecrübesiyle geliştirdiği enerji yönetimi ve yazılım optimizasyonunun, fiziksel dezavantajları ortadan kaldırdığına dikkat çekiyor.
Fiat’ın Teknolojik Donanımı Eleştiri Oklarının Hedefinde
Test sırasında Grande Panda'da anlık tüketimi gösteren bir yol bilgisayarının olmaması ve menzil tahminlerinin tutarsızlığı uzmanlardan geçer not alamadı.
Batarya %6’ya Düşünce Neler Oldu?
Fiat Grande Panda'nın batarya seviyesi kritik noktaya ulaştığında bile göstergelerin tutarsız veriler sunması, kullanıcı deneyimi açısından en büyük zayıf halka olarak görüldü.