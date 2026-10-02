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Tanıtım tarihi yaklaşan yeni Roadster modelinde kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olan teknoloji, süper otomobil dünyasında heyecan yarattı.

Otomotiv dünyasında performans ve aerodinami dengesini yeniden tanımlamayı hedefleyen Tesla, elektrikli araçların yol tutuşunu devrimsel bir yöntemle artıracak yeni patentini resmen tescilletti. Şirketin patent başvurusunda, aracın altındaki hava akışını kontrol ederek yüksek hızlarda adeta zemine yapışmasını sağlayan özel bir elektrikli fan mekanizması tarif ediliyor.

ELEKTRİKLİ FANLAR ARACI YERE NASIL HAPSEDİYOR?

Geleneksel rüzgarlık ve kanat sistemlerinden farklı çalışan bu konsept, aracın doğrudan alt tabanına ve arka difüzörüne yerleştirilen dört adet elektrikli fandan oluşuyor. Fanların ana görevi aracı ileri itmek değil; araç altındaki havayı hızla emip dışarı tahliye ederek tabanda düşük basınçlı bir vakum alanı ("suction region") yaratmak.

Sıradan aerodinamik parçalar yalnızca yüksek hızlarda yere basma kuvveti üretebilirken, bu aktif sistem araç dururken veya düşük hızlarda viraj alırken dahi maksimum yol tutuşu sağlayabiliyor. Aracın yüksek voltajlı bataryasından beslenen sistem, türbülansı engelleyen özel hava kanalları sayesinde sürükleme katsayısını da düşürüyor.

YENİ TESLA ROADSTER'DA YER ALACAK MI?

Patent çizimlerinde daha çok Model S gövdesini andıran görseller kullanılsa da, otomotiv dünyasında gözler doğrudan ertelenen yeni Tesla Roadster lansmanına çevrilmiş durumda. Elon Musk'ın 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniyenin altına indirme iddiası taşıdığı yeni Roadster'ın tanıtımının 15 Ekim'de yapılması planlanıyor. Bu denli agresif bir kalkış ve performans verisi için fan destekli aerodinamik sistemlerin kritik rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Otomobil üreticilerinin aldıkları her patenti seri üretime geçirmedikleri bilinse de Tesla'nın bu hamlesi, elektrikli performans araçlarında aerodinami sınırlarının nerelere taşınabileceğini net bir şekilde gösteriyor.