Tesla’nın resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre, giriş segmentindeki yeni siparişlerde Autopilot artık varsayılan olarak sunulmuyor. Yeni sistemde araçlarda yalnızca trafik duyarlı hız sabitleyici bulunuyor. Bu özellik, otoyol sürüşlerinde öndeki araca göre hızın otomatik ayarlanmasını sağlıyor ancak gelişmiş otonom yetenekler içermiyor.

Autopilot’un kaldırılmasının, Tesla’nın Kaliforniya’da Autopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemlerine yönelik yanıltıcı pazarlama iddialarıyla karşı karşıya kalmasıyla bağlantılı olup olmadığı ise netlik kazanmış değil. Bu süreçte şirketin bayilik lisansının askıya alınması gündeme gelmiş, Tesla’ya özellikle yazılım pazarlama politikalarını gözden geçirmesi için 60 günlük bir uyum süresi tanınmıştı.

FSD ABONELİK MODELİ GENİŞLİYOR

Söz konusu karar, Tesla CEO’su Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi. Musk, FSD için uygulanan 8 bin dolarlık tek seferlik satın alma seçeneğinin kaldırılacağını, bunun yerine aylık 99 dolarlık abonelik modelinin öne çıkarılacağını duyurmuştu. Ayrıca abonelik ücretlerinde artış olabileceğinin de sinyalini vermişti.

TAZMİNAT PLANI İDDİASI

Tesla’nın Autopilot’u standart donanımdan çıkarması, birçok otomobil üreticisinin benzer sürüş destek sistemlerini hâlâ ücretsiz sunması nedeniyle sektörde dikkat çekti. Bu hamlenin, Musk’ın yeni tazminat planıyla bağlantılı olabileceği de iddialar arasında yer aldı. Söz konusu plana göre Musk’ın prim alabilmesi için Tesla’nın 10 milyon ücretli FSD abonesine ulaşması gerekiyordu.

Öte yandan Musk’ın robotaksi seferlerinin başlatılacağını açıklamasının ardından Tesla hisselerinde yükseliş yaşandı. Şirket, hizmetin ilk aşamada sınırlı sayıda denetimsiz araçla sunulacağını belirtirken, Wall Street bu gelişmeye olumlu tepki verdi.