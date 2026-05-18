Tesla'dan kritik hamle: Hollanda'da otopilot tamamen kalktı

HOLLANDA KRİTİK YER



Hollanda, Tesla’nın Avrupa’daki Full Self-Driving (Denetimli) yayılımı açısından en önemli test bölgelerinden biri haline geldi. Ülke, FSD için resmi onay veren ilk Avrupa ülkesi olurken, düzenleyici kurumlar da sistemin daha geniş Avrupa onayı alması için süreci hızlandırıyor.

Ayrıca Tesla’nın açıklamalarına göre Hollanda’daki kullanıcılar kısa sürede 10 milyon kilometreden fazla FSD sürüş verisi üretti. Bu veri, sistemin gerçek dünya performansı açısından kritik görülüyor.