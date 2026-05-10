Tesla’dan ezber bozan güncelleme: Yapay zeka kazayı önceden görüyor
Tesla’nın yeni Tesla Vision güncellemesi araç güvenliğinde ezber bozdu. Sistem, çarpışmayı milisaniyeler önce algılayarak hava yastıklarını 70 ms erken açıyor. OTA güncellemesiyle gelen bu teknoloji, kazaların seyrini tamamen değiştirebilir.
Geleneksel otomobillerde hava yastıkları, tampon ve şasiye yerleştirilen fiziksel darbe sensörleri sayesinde çalışıyor. Ancak bu sistemlerin devreye girmesi için aracın fiziksel olarak darbeyi hissetmesi gerekiyor. Tesla Vision ise kameralar üzerinden çevreyi analiz ederek çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu önceden belirliyor ve güvenlik sistemlerini daha erken aktive ediyor.
EMNİYET KEMERLERİ DAHA HIZLI DEVREYE GİRİYOR
Tesla’nın açıkladığı sisteme göre hava yastıklarının erken açılması sayesinde emniyet kemerleri yolcular savrulmadan önce geriliyor. Aynı anda şişmeye başlayan hava yastıkları da ağır yaralanma ve ölüm riskini azaltıyor. Şirket, milisaniyelerle ölçülen bu sürenin kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.
GERÇEK SÜRÜŞ VERİLERİYLE GELİŞTİRİLDİ
Tesla mühendisi Wes Morrill, sistemin geliştirilmesinde milyonlarca kilometrelik gerçek sürüş verisinin kullanıldığını söyledi. Morrill, geleneksel üreticilerin çoğunlukla laboratuvar testlerine odaklandığını, Tesla’nın ise gerçek kazalardan elde edilen verileri simülasyonlara entegre ederek yapay zekâyı eğittiğini ifade etti.
Morrill’e göre klasik sensörler, çukur veya sert yol darbelerini yanlış alarm olarak algılamamak için çeşitli filtrelerle çalışıyor. Tesla Vision ise görsel doğrulama sayesinde daha hızlı ve daha doğru tepki verebiliyor. İlk etapta yalnızca kameraya dayalı sistem yaklaşımı eleştirilse de son gelişmeler Tesla’nın stratejisinin sonuç verdiğini ortaya koydu.
GÜNCELLEME MEVCUT ARAÇLARA DA GELDİ
Tesla, “Frontal Airbag System Enhancement” adı verilen yeni güvenlik özelliğini Eylül 2025’te yayınlanan 2025.32.3 yazılım güncellemesiyle araçlarına OTA üzerinden sunmaya başladı. Güncelleme; 2023 ve sonrası Model 3 ile Model Y’nin yanı sıra bazı 2022 model araçları, yeni Model S, Model X ve Cybertruck modellerini de kapsıyor.
Elon Musk konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Tesla yapay zeka vizyonunun hava yastıklarını çarpışmadan önce açtığını ve bunun yaralanma veya ölüm riskini büyük ölçüde azalttığını" vurguladı. Tesla’nın yeni hamlesi, yazılım güncellemeleriyle araç güvenliğinin satın alma sonrasında da geliştirilebildiğini bir kez daha gösterdi.