Tesla ve BMW’yi tahtından etti: Elektrikli otomobillerde devrim; işte dünyanın konuştuğu yeni model
Otomobil dünyasında kartlar yeniden karılıyor. Bağımsız testlerde dünya devleri Tesla ve BMW'yi geride bırakan bir otomobil markası "en iyi elektrikli otomobil" seçilerek zirveye yerleşti. 2026 yılı itibarıyla Türkiye pazarına da giriş yapan model, rasyonel çözümleriyle uzmanlardan tam puan aldı.Sena Altuntaş
Otomobillerin menzil, konfor ve fiyat-performans kriterlerinin yarıştığı testlerde, premium rakiplerini geride bırakan bir sürpriz yaşandı. Dünya o otomobil modelini konuşuyor.
UZMANLARIN YENİ FAVAROSİ: SKODA ELROQ
Tesla ve BMW gibi teknoloji ve lüks devlerini listenin zirvesinden indiren otomobil modeli, Skoda’nın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Elroq oldu.
Uzmanlar, otomobilin sadece lüks değil, tamamen "mantık odaklı" bir mühendislik ürünü olduğunu vurguladı.
ELROQ'U ZİRVEYE TAŞIYAN 3 KRİTİK FAKTÖR
Rekabetçi Maliyet: Rakiplerine oranla çok daha erişilebilir bir fiyat politikası izlemesi.
KABİN GENİŞLİĞİ
İç mekan hacminin genişliği ve günlük yaşamı kolaylaştıran "Simply Clever" pratik çözümleri.
SÜRÜŞ DENGESİ
Şehir içi manevra kabiliyeti ile uzun yoldaki verimliliğin optimize edilmesi.
TÜRKİYE PAZARINA İDDİALI GİRİŞ
Nisan 2026 itibarıyla Türkiye yollarındaki yerini alan Skoda Elroq, yerli tüketicinin en gözde segmenti olan C-SUV’da rekabeti kızıştırdı.
Otomobil, yaklaşık 2,3 milyon TL’den başlayan kampanyalı fiyatıyla, fiyat duyarlılığı yüksek olan Türkiye pazarında elektrikli dönüşümü hızlandıracak stratejik bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER DEVLER
Zirve mücadelesinde üst sıralarda yer bulan diğer dikkat çekici modeller ise şunlar oldu:
BMW iX3: Üstün şarj kapasitesi ve karakteristik yol tutuşuyla kalitesini korudu.
Renault 5: Erişilebilir fiyatı ve ikonik tasarımıyla "şehir içi kullanımın en iyi alternatifi" seçildi.
PİYASADA DENGELER DEĞİŞİYOR
Otomobil uzmanları, Tesla ve BMW’yi geride bırakan Skoda Elroq'un zirveye yerleştiği yeni sonuçların elektrikli otomobil piyasasında yeni bir standart belirlediğini ifade etti.
Skoda Elroq'un Tesla ve BMW gibi dev otomobil markalarını geçerek zirveye yerleşmesi, artık sadece yüksek fiyatlı ve lüks odaklı modellerin değil fonksiyonelliği, ekonomiyi ve kullanıcı deneyimini merkeze alan otomobillerin teknik değerlendirmelerde "devleri" geride bırakabildiği bir döneme girildiğini ispatladı.