Tesla sürücüsüne şok: 1 yılda 160 bin kilometre yaptı, servis faturasını görünce inanamadı

Asıl büyük harcama kalemi ise aracın mekanik altyapısında yapılan bir güncelleme nedeniyle yaşandı. Cybertruck'ın güç dönüşüm sisteminin (Power Conversion System) eski "Rev E" sürümünden güncel "Rev F" versiyonuna yükseltilmesi operasyonu gerçekleştirildi. Bu teknik yenileme işlemi için ise tam 7 bin 200 dolar ödeme yapıldı.