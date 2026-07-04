ABD'de bir mobil araç çağırma platformunda taşımacılık yapan sürücü, 2024 model çift motorlu Tesla Cybertruck Foundation Series aracıyla bir yılda yaklaşık 160 bin kilometre yol gitti. Günde ortalama 7,5 saatini direksiyon başında geçiren sürücünün yoğun kullanım sonrası paylaştığı servis ücreti, elektrikli araç sahipleri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Tesla sürücüsüne şok: 1 yılda 160 bin kilometre yaptı, servis faturasını görünce inanamadı
Tesla Cybertruck ile bir yılda 160 bin kilometre yol yapan bir sürücü, garanti süresinin bitmesinin ardından dudak uçuklatan bir bakım ve onarım faturasıyla karşı karşıya kaldı.Kaynak: Haber Merkezi
Aracını tamamen yolcu taşımacılığı amacıyla kullanan sürücü, müşterilerin Cybertruck deneyiminden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.
Paylaşımında, yolcuların özellikle arabanın geniş iç hacmini, sürüş konforunu ve panoramik cam tavanını çok beğendiklerini aktardı. Ancak bu yoğun mesainin ardından gelen servis süreci, sürücü için maliyetli oldu.
Kilometrenin hızla artmasıyla birlikte araç ilk olarak lastik yenileme sürecine girdi. Tercih edilen Michelin Defender Platinum LTX model lastiklerin değişimi sürücüye yaklaşık 2 bin 500 dolara mal oldu.
Asıl büyük harcama kalemi ise aracın mekanik altyapısında yapılan bir güncelleme nedeniyle yaşandı. Cybertruck'ın güç dönüşüm sisteminin (Power Conversion System) eski "Rev E" sürümünden güncel "Rev F" versiyonuna yükseltilmesi operasyonu gerçekleştirildi. Bu teknik yenileme işlemi için ise tam 7 bin 200 dolar ödeme yapıldı.
Lastik değişimi ve sistem yükseltme işlemleriyle birlikte toplam servis faturası 9 bin 700 doları geride bıraktı.
Yaşadığı bu deneyimi bir internet forumunda paylaşan sürücü, garanti süresinin dolmasının ardından maliyetlerin katlanarak arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Garanti kapsamı dışında kaldığınızda Tesla hiç acımıyor."
Bu paylaşım, özellikle elektrikli otomobillerini yüksek kilometrelerde kullanan sürücüler arasında, garanti sonrası dönemde ortaya çıkabilecek yüksek bakım ve onarım maliyetlerine yönelik kaygıları yeniden gündeme getirdi.