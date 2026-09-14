Tanıtım öncesi paylaşılan ilk ipucu görselleri, aracın üst bölümünde yer alan dairesel yapılarla dikkat çekiyor. Bu bölümlerin, Tesla’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı SpaceX destekli soğuk gaz iticileri olabileceği belirtiliyor. Söz konusu teknolojinin otomobili kısa süreliğine yerden yükseltme yeteneğine sahip olacağı iddia ediliyor. Şirketin, biri yollarda kullanılacak standart model, diğeri ise teknoloji gösterisi niteliğinde yüz binlerce dolar değere sahip "uçan versiyon" olmak üzere iki farklı konsept hazırladığı ifade ediliyor.

"SON VE EN İYİ SÜRÜŞ OTOMOBİLİ olACAK"

Gelişmiş yapay zeka, robotik ve otonom sürüş projeleri nedeniyle üretimi defalarca ertelenen araç için Tesla yöneticileri oldukça iddialı. Şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, yeni Roadster’ı "son ve en iyi sürüş otomobili" olarak nitelendirirken; otonom sürüşün yaygınlaşması öncesinde sürücü kontrolündeki performans araçlarının sembolik bir "kuğu şarkısı" olacağını vurguluyor. 1 Ekim’deki etkinlik, Roadster projesinin nihai geleceğini şekillendirecek.