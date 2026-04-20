Bu gelişme, şirketin Full Self-Driving (FSD) teknolojisini Türkiye’nin kendine özgü yol ve trafik koşullarına uyarlama hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.
Tesla İstanbul’da düğmeye bastı: Otonom sürüş için ilk adım atıldı
Tesla, İstanbul’da açtığı “Vehicle Operator” (Araç Operatörü) pozisyonuyla Türkiye’de otonom sürüş verisi toplama sürecini resmen başlattı.Derleyen: Cemile Kurel
Uzun süredir Türkiye’de merakla beklenen FSD sistemi için atılan bu adım, sahada veri toplama sürecinin başladığını gösteriyor. İstanbul merkezli pozisyon kapsamında görevlendirilecek çalışanlar, şehrin yoğun ve çoğu zaman öngörülemez trafik ortamında Tesla araçlarını kullanarak yüksek kaliteli sürüş verileri elde edecek.
Toplanan bu veriler, otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi ve yerelleştirilmesi açısından kritik rol oynayacak. Amaç yalnızca genel sürüş senaryolarını iyileştirmek değil; aynı zamanda Türkiye’ye özgü trafik akışı, yol yapısı, levhalar ve yaya davranışları gibi detaylara sistemin adapte olmasını sağlamak.
İlan detaylarına göre adaylardan en az dört yıllık aktif sürücülük deneyimi, temiz bir sürüş kaydı ve yüksek dikkat seviyesi bekleniyor.
Ayrıca ileri düzey İngilizce bilgisi, bilgisayar kullanım becerisi ve özellikle gelişmiş sürücü destek sistemlerine (ADAS) aşinalık da aranan kriterler arasında yer alıyor.
Öte yandan bu gelişme, Avrupa’daki regülasyon süreciyle birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir çerçeveye oturuyor. Hollanda merkezli yetkili kurum RDW, FSD’nin Avrupa genelinde kullanımı için Avrupa Birliği onay sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Sürecin Mayıs ayında başlaması beklenirken, testlerin olumlu sonuçlanması ve üye ülkelerin desteği halinde FSD için AB çapında geçerli bir tip onayı düzenlemesi yapılacak.
Genel beklenti, FSD teknolojisinin yıl sonuna kadar Avrupa genelinde aktif hale gelmesi yönünde. Avrupa trafik sistemine büyük ölçüde uyum sağlayan Türkiye’de de benzer bir takvimle FSD’nin kullanıma sunulabileceği öngörülüyor.