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Kaynak: Haber Merkezi

Otomotiv devinin hayranları uzun süredir markadan teknolojik bir e-bisiklet hamlesi bekliyordu. Yapılan pazar araştırmalarında ve tüketici anketlerinde Tesla imzalı bir iki tekerlekli araç fikri sıkça zirvede yer alıyor, internet dünyasında "Tesla Model B" adıyla e-bisiklet dedikoduları dönüyordu.

Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk bu beklentilere geçmişte olumlu sinyaller verse de beklenen elektrikli model yerine tamamen çocukları hedefleyen sürpriz bir ürün geldi.

Şirketin resmi internet sitesi üzerinden piyasaya sürülen ve "Balance Bike for Kids" adını taşıyan ürün, 2 ila 5 yaş aralığındaki miniklerin bisiklet sürmeyi öğrenmesini amaçlıyor.

225 dolar fiyatla alıcı bulan bu modelde herhangi bir motor, zincir veya pedal sistemi yer almıyor; çocuklar ayaklarını yere basıp kendilerini iterek hareket sağlıyor.

Ürünün teknik özellikleri ve detayları ise şu şekilde:

Malzeme Yapısı: Gövde iskeleti hafif magnezyum alaşımdan imal edildi.

Görsel Tasarım: Yan tarafta büyük puntolarla "Tesla" metni, ön bölümde ise markanın simgesi olan "T" amblemi bulunuyor.

Koltuk Ayarı: Farklı boylardaki çocuklar için sele kısmı 5 kademeli olarak ayarlanabiliyor.

Kullanım Sınırları: Ürünün kullanılabilmesi için en az 35 santimetrelik (13,7 inç) bacak boyu gerekiyor. Taşınabilir azami ağırlık limiti ise yaklaşık 35 kilogram (77 lbs) olarak belirtiliyor.

Kurulum: Denge bisikletini montajlamak için ihtiyaç duyulan bütün teknik araç gereçler ürün kutusundan çıkıyor.