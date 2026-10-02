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Kaynak: AA

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2026 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde toplam 464 bin 391 araç üretti. Tesla'nın üretimi hem geçen yılın aynı dönemine hem de 2026'nın ikinci çeyreğine göre yükseldi.

ÜRETİM YÜZDE 3,8 ARTTI

Tesla, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 447 bin 450 araç üretmişti. Şirketin bu yıl aynı dönemde gerçekleştirdiği 464 bin 391 adetlik üretim, yıllık bazda yüzde 3,8'lik artışa işaret etti.

Üretimde bir önceki çeyreğe kıyasla da yükseliş görüldü. Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç üretirken üçüncü çeyrekte üretimini yüzde 2,8 artırdı.

486 BİN 532 ARAÇ TESLİM EDİLDİ

Tesla'nın yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği araç teslimatlarının sayısı ise 486 bin 532 olarak kayıtlara geçti.

Şirket geçen yılın aynı döneminde 497 bin 99 araç teslim etmişti. Böylece Tesla'nın araç teslimatları yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE ARTIŞ

Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde 480 bin 126 araç teslim etmişti.

Üçüncü çeyrekte 486 bin 532'ye çıkan teslimatlar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

PİYASA BEKLENTİSİNİ GERİDE BIRAKTI

Tesla'nın üçüncü çeyrek performansı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Elektrikli araç üreticisinin söz konusu dönemde yaklaşık 461 bin araç teslim etmesi beklenirken, açıklanan rakam 486 bin 532 oldu. Böylece şirketin teslimatları piyasa tahminlerini aşmış oldu.