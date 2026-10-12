Tesla, Avrupa genelinde sürüş destek teknolojisi için resmi onay alma mücadelesi verirken dikkat çeken bir pazarlama hamlesine imza attı. Şirket, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Slovakya gibi Avrupa ülkelerindeki resmi web sitelerinde "Full Self-Driving" (Tam Otonom Sürüş) ifadesini kaldırarak "Tesla Assisted Driving" (Tesla Destekli Sürüş) ismini kullanmaya başladı. Buna karşın sistem, ABD pazarında hâlâ "Full Self-Driving (Supervised)" adıyla sunulmaya devam ediyor.

DÜZENLEYİCİLER İSMİ YANILTICI BULDU

İsim değişikliği talebi, Avrupa'daki tüketiciyi koruma kurumları ve ulaştırma bakanlıklarının uyarısıyla gündeme geldi. İsveç, İtalya ve Almanya gibi ülkelerdeki yetkililer, FSD isminin sürücülerde aracın kendi kendine tamamen bağımsız hareket edebildiği izlenimini oluşturduğunu vurgulamıştı. Mevzuat gereği sistem devreye girdiğinde dahi direksiyon sorumluluğu tamamen sürücüde kalıyor ve yolun sürekli takip edilmesi gerekiyor. Almanya yetkilileri, Tesla'nın yeni ismi kullanmayı teklif etmesiyle onay süreçlerindeki pürüzlerin giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

AB GENELİNDEKİ ONAY SÜRECİ ERTELENDİ

Tesla'nın sürüş destek yazılımı şu an sekiz Avrupa ülkesinde onaylanmış durumda. Slovakya'nın da onay veren dokuzuncu ülke olması beklenirken, tüm Avrupa Birliği genelini kapsayacak kritik oylama ekim ayından aralık ayına ertelendi. Fransa gibi bazı üye ülkelerin sistem üzerinde ek güvenlik testleri yürütmesi sürecin uzamasında etkili oldu. Tesla, isim değişikliği hamlesiyle regülasyon engellerini aşarak teknolojiyi AB genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.