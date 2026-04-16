MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Yönter, paylaşımda “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadeler kullanmıştı.

Yönter, paylaşımdan bir süre sonra yaptığı açıklamada ‘Gördüğü lüzum üzerine’ MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gazetecilerin sorusu üzerine Yönter’in ‘akademik kariyerine odaklanmak için’ istifa ettiğini söyledi.

Ancak Yönter’in istifası sonrası MHP’de sular durulmadı. MHP yönetimi, İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatlarının yönetimlerini feshetti.

YÖNTER, MHP’YE MESAJ VERDİ

MHP’deki görevinden istifa eden Yönter, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yönter, paylaşımında “Allah bes baki heves” dedi.

ALLAH BES BAKİ HEVES NE DEMEK?

Yönter’in paylaşımında kullandığı “Allah bes baki heves” ifadesinin anlamı merak konusu oldu. Osmanlı Türkçesi’nde sıkça karşılaşılan bu söz, "Allah yeter, geri kalan her şey geçici bir hevestir” anlamına geliyor.

Bu sözün arkasında "Allah bana yeter, dünyanın geri kalan şaşaası ve arzuları sadece boş birer hevesten ibarettir” mesajı olduğunun altı çiziliyor.

