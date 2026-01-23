"Teşkilat" dizisinin Beykoz setinde konuşan usta oyuncu, 35 yılı aşan oyunculuk serüvenini, yakında vizyona girecek "Al Beni Baba" filmini, yapay zekanın sanat dünyasındaki konumunu ve özel hayatından pek bilinmeyen detayları paylaştı.

Aslında biz oyuncular çok uzun süre çalışmıyoruz, en azından ben öyle görüyorum. Çünkü asıl işimiz "3, 2, 1 kayıt" ile "stop" arasındaki kısım. O anlarda oynuyoruz ve gerçekten zevkli olan da o bölüm. Ama esas mesai, kayıt öncesi bekleyişte geçiyor; ışık kuruluyor, hazırlıklar yapılıyor. Bu bizim işimizin doğasında var. Ekmeğimizi bekleyerek kazanıyoruz.

Mesleğe başladığınızdan beri toplamda 40 yılı geçti değil mi?

Tam sayıyı bilmiyorum ama epey uzun zaman oldu. Bizim dönemimizde karavan falan yoktu. Kasa üstüne ayna koyarlar, sokakta kahve önünde tabureye otururduk. Karda kışta sokakta makyaj yapılırdı. Kadınlar minibüste giyinir, erkekler dışarıda kalırdı. Fon bezi gererlerdi. Şimdi karavan var, şımarmayalım tabii. Dizilerimiz yaklaşık 130-150 ülkeye satılıyor. Bu ciddi bir başarı, gerçekten gurur verici.

"Yapay zeka insanın gözündeki duyguyu veremez"

Yapay zekâ genç oyuncuların kariyerini tehdit eder mi sizce?

Hayır, öyle düşünmüyorum.

Duyguları yok eder mi, birebir taklit mi yapar ya da oyunculuk daha robotik bir hale mi gelir?



Bence bunlar olmayacak. Hiçbir yapay zekâ insanın gözündeki duyguyu, o içten ifadeyi veremez, aktaramaz. Beden hareketlerini, duruşu belki çok iyi yapar ama kalbimizden gelen gerçekliği yakalayamaz. Yapay zekânın kalbi yok ki, sadece zekâ var.



"Teşkilat"taki Ejder karakteri soğuk ama bir o kadar da keyifli. Bu rol sizi zorluyor mu?

Hayatım boyunca rolün küçüğü büyüğü olmaz diye düşündüm. Her rol benim için zordur. Ejder de zorlayıcı ama bazıları daha fazla yıpratmıştı. Mesela "O Kız" dizisinde zihinsel engelli bir karakteri oynadım, inanılmaz zorlandım. Bin kere pişman oldum, aynada kendimle kavga ettim. "Niye girdim ki buna?" dedim. Çok hassas bir konuydu, duygusal olarak tükenmiştim ama sonuçta rezil olmadım.

Ejder’i oynamak ise bana büyük keyif veriyor. Butik rolleri seviyorum, özgür hissediyorum. Yönetmenler ve yapım ekibi de buna izin veriyor, bu yüzden daha eğlenceli hale geliyor.

"Bütün küfürler bağışa gidiyor"

Sahnedeki ilk çıkışınızı hatırlıyor musunuz, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda?

Nefesim kesilmişti, 5-10 saniye repliğe giremedim, dilim tutuldu. Çok tuhaftı. Hâlâ sahneye çıksam aynı şey olabilir. "Korku" oyununda oynarken Işıl Kasapoğlu yönetmendi. Selamlar ona, inşallah görür. Bir repliği unuttum, her yer simsiyah oldu, adımı bile hatırlayamadım. 10 saniye sürdü. Karşımda Mithat Erdemli vardı, sağ olsun kurtardı beni. Selamlar ona da.

Anneniz ve babanızı kaybetmek çok zor olmalı?

Çok zor, hâlâ zor.

Alzheimerlı anneniz ve demanslı babanız için her şeyi bırakıp onlara bakmanız da inanılmaz duygusal bir yüktü herhalde?

Annem çok zor bir süreç yaşadı, Allah kimseye vermesin. Alzheimer korkunç bir hastalık. Beni unuttu, bahçede otururken "Sen kimsin?" dediği an her şey bitti. Çok acıydı. Cinlerle konuşuyordu bazen. Asıl yükü çeken yakını oluyor. Türkiye Alzheimer Derneği’ne daha fazla ilgi gösterilsin isterim.

İnternetten hakaret edenlere ne yaptınız?

Avukatım Batuhan Demircan’la konuştuk, hakaret listesi çıkardık. 200-300 kişiye dava açtık. Tazminatları bankama yatırmadım, hepsi doğrudan Alzheimer Derneği’ne gidiyor. Küfürler sevaba dönüştü.

"Taklit yapamıyorum"

Boş vakitlerinizde neler yapmayı seversiniz?

Kendime iksirler, kremler hazırlıyorum, konferans verecek kadar bilgim var. Ama taklit yapamam. Tiyatro kökenliyim ama hiç yapamadım. Anneannem bile "Komiklik yap" derdi, yapamazdım.

Dedelerinizi görememenin eksikliğini hâlâ hissediyor musunuz?

Çok büyük bir eksiklik. İki dedemi de görmedim. Onların öğütlerini, korumalarını çok isterdim. İnşallah torunlarım olur, ben de dede olurum. Oğluma "Evlen" diyorum, 22 yaşında daha ama kucağıma torun istesem keşke.

Yeni filminiz "Al Beni Baba" vizyona giriyor, karakteriniz nasıl?

Çok güzel bir film oldu. Almanya’da yaşayan gurbetçi bir muhasebeciyim. İki kızım var, biri DEAŞ kampına kandırılıp götürülüyor, onu kurtarma hikâyesi. Gerçek olaydan uyarlama, senaryo çok özenli yazılmış. Gurbetçilere selam olsun, yurt dışında olmak zor.

Kendinizi izlerken eleştirir misiniz?

Tabii, hem de çok eleştiririm. İşimin sonu yok.

Gençlere, hayranlarınıza ne mesaj verirsiniz?

Genç oyunculara disiplin tavsiye ediyorum. Mesleğimiz ekip işi, çaycı da yapımcı kadar değerli. Doğru çay doğru anda gelirse ruh hali değişir, performans yükselir. Disiplin, gözlem ve çalışma her şeyin anahtarı.