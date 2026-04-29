Önce 14 Haziran Pazar olarak duyurulan sezon finali tarihi, alınan yeni kararla öne çekildi. Gelen son bilgilere göre dizinin 184. bölümle ekrana gelecek sezon finali 7 Haziran Pazar akşamı yapılacak. Bu değişiklik, izleyici tarafında şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan sezon finalinin oldukça çarpıcı bir bölümle gerçekleşeceği konuşuluyor. “Kanlı bir düğün” sahnesiyle sezon arası vereceği iddia edilen dizide, bazı karakterlere de veda edileceği kulislerde yer alıyor.

Bu ayrılıkların hikâyede önemli kırılmalara yol açması bekleniyor.