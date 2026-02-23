TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekimi esnasında yaşanan kazada oyuncu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde yaralandı. İlk müdahalesi set ekibi tarafından yapılan oyuncu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLK MÜDAHALE ÇEKİM SETİNDE YAPILDI

Edinilen bilgilere göre kaza, yüksek tempolu bir sahnenin çekimi esnasında meydana geldi. Soytürk’ün baş parmağının kopma noktasına geldiği belirtildi. Olay set ekibinde kısa süreli paniğe yol açtı. Oyuncuya, sağlık ekiplerine haber verilmeden önce çekim alanında ilk müdahale yapıldığı öğrenildi.

RABİA SOYTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanenin acil servisinde detaylı muayenesi yapılan ve gerekli tıbbi müdahalesi tamamlanan ünlü oyuncu yapılan tetkikler sonucunda hayati bir riskin bulunmadığı tespit edildi. Parmağının durumu kontrol altına alındıktan sonra taburcu edildi.