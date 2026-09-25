Kaynak: ANKA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek 22. Olağan Genel Kurul öncesi düzenlediği basın toplantısında, başkan adaylarından Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve ekibi hakkında çeşitli usulsüzlük iddialarında bulundu. Palandöken, plaka gelirlerinin delege iradesini etkilemek amacıyla kullanıldığı ve usulsüz para transferleri yapıldığı gerekçesiyle adli ve idari mercilere başvurduklarını açıkladı.

'İLGİLİ BAKANLIĞIMIZA MÜRACAAT ETTİK'

Plaka Gelirleri ve Yargı Süreci Karayolları Trafik Kanunu kapsamında TŞOF'a verilen plaka basım yetkisinden elde edilen gelirlerin, seçim sürecinde rüşvet amacıyla ve yasa dışı yollarla kullanıldığını öne süren Palandöken, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince inceleme yapıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Palandöken, başvuru sürecini şu sözlerle aktardı:

"İlgili bakanlığımıza müracaat ettik. 'Böyle bir uygulama var. Böyle bir yolsuz, altyapısı olmayan, kanunda bulunmayan bu para dağıtma olayını inceleyin. Gereken yaptırımı yapın' dedik. Tabii Bakanlık da ne yaptı? Müfettişleri gönderdi. İnceleme devam ediyor. Ayrıyeten dedik ki savcılığa da suç duyurusunda bulunalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu olayı anlatan bir dilekçe verdik"

MAAŞLI DANIŞMAN GRUBU VE KAYNAK AKTARIMI İDDİALARI

Teşkilat bünyesinde amacı dışında kaynak aktarıldığını ve maaşlı danışman grupları oluşturulduğunu savunan Palandöken, şubat ile mayıs ayları arasında 40 bin ila 100 bin lira arasında değişen ödemelerin yapıldığını iddia ederek "Maaşlı danışma grubu nasıl olur? Amacı dışında kaynak aktarma nasıl olur? Doğrudan hesaplara para transferi nasıl olur? Yasa dışı ödemelerde kişisel hesaplara borç nasıl verilir? Başkana borç veriyor, başkan da ona sonunda ödeyecek. Bunların hepsinin belgeleri var"

Palandöken, plaka dağıtım yetkisinin odalar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını belirterek, bazı odalara "Şoförler Odası olmasa Kamyoncular Odası'na veririm, Nakliyeciler Odası'na veririm" şeklinde şantaj yapıldığını da ileri sürdü. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü incelemelerin sonuçlarının veya ön raporun 30 Eylül'deki seçimden önce kendilerine tebliğ edilmesini beklediklerini ifade etti.

SEÇİME KATILAMAYACAK İLLER VE TEMSİL SORUNU

Genel kurulların iptali nedeniyle ortaya çıkan temsil krizine de değinen Palandöken, İstanbul ve Mardin ile açığa alınan Elektrikçiler Federasyonu'nun durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Delegeler illerin büyüklüğüne, üye sayısına göre tespit edilmiyor. Büyükşehirlerde 11, diğer şehirlerde 7-9. Ancak üye sayısı, esnaf sanatkârın sayısı bakımından bu illerde esnaflık faaliyetleri çok daha yüksek. 300 bine yakın esnaf var diyoruz İstanbul'da. İstanbul tabii ki Türkiye'nin bütün illerinden orada meslek hayatını idame ettiren veya ticaret yapan insanların bulunduğu yer. Aynı şekilde Mardin de böyle. Elektrikçiler Federasyonunda da yine bu tür bir olayın cereyan etmesinden dolayı açığa alınmış. Elektrikçiler Federasyonu'nda tabii önemli belgelerin verildiği yer. Bunlar da bu seçimde oy kullanıyor ancak kullanamıyor. Biz güzel şeyler yapmak için mücadele veriyoruz. İyi olsun istiyoruz. TESK'in bu seçimlerdeki yapılan işlerle ilgili denetlendikten sonra nasıl yoluna koyulacaksa veyahut raporun tevdi edildikten sonra genel kurulda birlikte artık yarışacağız."