

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamasında esnafa özel enerji tarifesini şart olduğunu belirtti. Faturalardaki artışın kaçınılmaz olduğunu aktaran Palandöken, esnafın enerji faturası talebinin bakanlık ile görüşüldüğünü kaydetti.

Palandöken, açıklamasında bütün cihazların artık elektrikli olduğunu belirtti. Kilovatsaatlerde 4-5 bin aralığında olan herkesin yüksek tarifeden ödemek zorunda kalacağını aktaran Palandöken, "Bununla ilgili de özellikle bir proje geliştirilmesinin gerekliliği var" dedi.

Ticarethane statüsündeki esnafın en yüksek enerji tarifesi kullandığını ifade eden Palandöken, esnafın yüksek faturalar altından kalkamayacağını belirtti.

"ESNAF İÇİN ÖZEL BİR TARİFE İSTİYORUZ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji maliyeti çok yüksek olan esnaf ve sanatkârlar için özel bir tarife uygulanması gerektiğini söyledi.