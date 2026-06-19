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Fenerbahçe’de başkanlığa yeniden seçilen Aziz Yıldırım, göreve hızlı bir başlangıç yaptı. Yıldırım’ın, sezon öncesi kamp hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Aziz Yıldırım, tesislerde gördüğü eksiklikler nedeniyle tepkisini dile getirdi. Yıldırım’ın, “Ben size burayı böyle mi bıraktım? Bir tane çivi çakmadınız mı?” sözleriyle sitem ettiği ifade edildi.

Yaşananların ardından Yıldırım’ın, tesis müdürüyle yolları ayırma kararı aldığı ve yerine kendi döneminde görev yapmış tecrübeli bir ismi getirmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe’de sezon hazırlıkları da program dahilinde devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip 22 Haziran’da sağlık kontrollerine başlayacak, 24 Haziran’da ise Düzce Topuk Yaylası’nda kampa girecek. Kamp süreci 30 Haziran’a kadar sürecek. Takım, 5-14 Temmuz tarihleri arasında ise Avustralya’da hazırlıklarını sürdürecek.