Kaza, Gültepe Mahallesi'nde Ankara-Erzincan kara yolu üzerindeki Sivasspor Tesisleri önünde yaşandı. Altyapı oyuncularını tesise götüren, Hasan Ö. yönetimindeki 58 T 0646 plakalı taksiye, karşı yönden gelen İsa Ü. yönetimindeki 58 ABY 275 plakalı otomobil çarptı.

Kazada savrulan araçlardan otomobil alev aldı. Her iki aracın sürücüsü ile taksideki Sivasspor'un U13 takımı oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TABURCU OLDU

Yaralanan futbolculardan Ebubekir Atıcı ve Ayaz Şentürk'ün tedavileri Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nde, Burak Şahin ve Ahmet Talha Yılmaz ile sürücülerden İsa Ü.'nün tedavisi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Yaralılardan Burak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'nde tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Taksi şoförü Hasan Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.