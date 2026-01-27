-Tarım ve hayvancılığa önem verilip milyonlarca aile geçinebilmek için kentlere göç etmek zorunda bırakılmasaydı...

-Göçle gelenler çalışıp yeterli parayı kazanacakları iş imkânları bulabilseydi...

-Kentlerin varoşlarına yerleşen ailelerin çocukları, eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmayıp meslek sahibi olacakları okullara gidebilseydi...

-Okula gidemeyen çocuklar kentlerin hayhuyu içine dalmak zorunda bırakılmasaydı...

-Çetelerle ve mafya örgütleriyle daha sıkı mücadele edilip onların kendilerine gelecek arayan çocukları piyon olarak kullanmaları önlenebilseydi...

-Televizyonlardaki dizi ve filmlerde suç örgütleri yasal kuruluşlar gibi takdim edilip elebaşları rol model gibi gösterilmeseydi...

Suç işleyen çocuklar sorunu bugünkü vahim noktaya ulaşır mıydı?

***

Artık olan oldu, her yıl yüz binlerce çocuk suça karışıyor.

Şimdi gelinen noktada ortadaki salgın hastalık karşısında ne yapılabileceğini, nasıl bir tedavi uygulanabileceğini düşünmek gerekiyor.

-Öncelikle tersine göç yani büyük kentlerden köylere göç teşvik edilmelidir.

-Devlet, elinde bulunan kamu arazilerini köylere göç etmek isteyen ailelere tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları koşuluyla en az beş yıllığına ücretsiz tahsis etmelidir.

-Suç işlemekle uyuşturucu satışı ve kullanımı arasında yakın ilişki vardır. Bu nedenle uyuşturucu çeteleriyle daha sıkı mücadele edilmelidir.

-Sadece silahla değil sustalı ve diğer kesici aletlerle dolaşmak da hapsi gerektiren suç olarak görülmelidir.

-Suç işleyenler arasında akıl sağlığı yerinde olmayanların sayısı giderek artıyor. Çocukluk yaşlarından başlamak üzere belli aralıklarla genel akıl sağlığı taramalarına gidilmelidir.

-Toplumda öfke kontrolü sorunu önemli boyutlardadır. Buna çare aranmalı, okullara öfke kontrolünün nasıl sağlanacağını öğreten dersler konulmalıdır.

-Ailelerin dağılmasının, çocukların başıboş kalmasının en önemli nedenlerinden biri ekonomiktir. Aile bireylerine, geçinebilecekleri kadar para kazanmalarını sağlayacak işler bulmak devletin ana görevleri arasında olmalıdır.

-Adli kontrol şartıyla serbest bırakılma yaygın bir uygulama olmaktan çıkarılmalı, suç işleyenler mutlaka cezaevine gönderilmelidir.

-Cezaevleri volta atılarak vakit geçirilen yerler olmamalı, meslek kazandıran ve çeşitli alanlarda üretim yapılan merkezler haline getirilmelidir.

-Cezaevlerinden çıkanların eski hayatlarına dönmeleri önlenmeli, yasal işler yaparak hayatlarını sürdürmeleri sağlanmalıdır.

-Televizyon kanallarının, suç örgütlerini masum gösteren dizi ve filmler yayınlamalarına engel olunmalıdır.

-Sosyal medya sıkı denetim altına alınmalı, uyuşturucu kullanımını, kumar oynanmasını ve şiddeti teşvik eden ortamlar olmaktan kurtarılmalıdır.

+++++++++++++++++++

İNSAN NE KİRALANIR NE SATIN ALINIR!

Ara transfer döneminde onlarca futbolcu kulüp değiştirdi.

Bunlardan bazıları gazete ve televizyon haberlerinde okuyuculara ve izleyicilere şöyle duyuruldu:

-Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Bertuğ Elmaz’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

-Galatasaray, Napoli’den Noa Lang’ı kiralıyarak kadrosundaki bir eksiği daha tamamladı.

-Trabzonspor, Parma’da oynayan sol bek Mathias Lovik’i satın aldı.

-Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiraladı.

-Samsunspor, Fenerbahçe’den İrfan Can Eğribayat’ı sezon sonuna kadar kiraladığını belirten bir açıklama yaptı.

-Fenerbahçe, Samsunspor’un kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı satın alarak kadrosunu güçlendirdi.

-Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu’yu Wolsburger kulübünden satın alarak kadrosunu lig mücadelesinde iddialı bir noktaya taşıdı.

***

Kulüplere de, onların futbolcu transferlerini haber yapan gazetecilere de şunu hatırlatmak gerekir:

Köleliğin bitmesinden bu yana asırlar geçti.

Futbolcular bir kulüpten diğerine transfer olur.

Onlar mal değildir. Kiralanmazlar ve satılmazlar, satın alınmazlar.

Kiralama ve satın alma gibi ifadeler onur kırıcıdır, küçük düşürücüdür, insan haklarına aykırıdır.

Gazeteci cemiyetlerinin meslektaşlarını uyarması gerekir.

Futbol Federasyonu da kulüplerin dikkatini çekmeli, yaptıkları açıklamalarda “kiraladık”, “satın aldık” gibi ifadeleri kullanmamalarını istemelidir.

++++++

TEYZENİN TRUMP MERAKI

-Oğlum, Trump bugün açıklama yaptı mı?

-Bilmiyorum teyzeciğim, haberim yok vallahi...

-Hay Allah, keşke bilseydin be...

-Ne yapacaksın teyzeciğim Trump’ın açıklamasını... Dışişleri Bakanı değilsin, Milli Savunma Bakanı değilsin...

-Olur mu güzel evladım... Benim 15 tane çeyrek altınım var. Trump susunca fiyatları yerinde sayıyor hatta düşüyor. Konuşunca yükselmeye başlıyor. Anladın mı şimdi niye merak ettiği mi?

-Anladım teyzeciğim, şimdi haber sitelerine bakarım Trump’ın konuşup konuşmadığını öğrenmek için...

-Sağ ol oğlum, Allah senden razı olsun...

***

Kurmaca değil bu yazdıklarım.

Bir arkadaşım anlattı.

Yakın dostları yaşlı bir hanımla öğretmen yeğeni arasında böyle bir konuşmaya tanık olmuş geçenlerde.