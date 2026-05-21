Tescilli karpuzın hasadı başladı

Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da tescilli Adana karpuzunda hasat başladı. Tarlada kilogramı 25 liradan alıcı bulan turfanda karpuzlar, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla diğer karpuzlardan ayrılan ve 2020 yılında tescillenen Adana karpuzunda hasat başladı. Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 25'ini karşılayan kentte turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde sürüyor.

Kentte yaklaşık 110 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 650 bin ton verim beklendiği bildirildi. Tarlada kilosu 25 liradan satılan karpuz, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Kumda yetişen karpuzdan ortalama 4 ton verim alınırken Haziran ayının ortalarında ovada hasadı başlayacak karpuzdan 5 ton ve üzeri verim bekleniyor.

Öte yandan, il ve ilçe tarım müdürlüğü ile jandarma bünyesinde kurulan ham karpuz timleri de hasat yapılacak bölgede denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, karpuz hasadı başlamadan hasat yapılacak tarlada denetim yapıp karpuzların yeterli olgunluğa erişip erişmediğini kontrol edip hasat onayı veriyor. Böylelikle vatandaşların ham karpuz tüketmesinin de önüne geçiliyor.

Hasat sırasında İHA muhabirine bilgiler veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Türkiye üretiminin yüzde 20-25'ini Adana üretmekte. Adana'nın sahil kenarında kumda yetişen karpuz erkenci olur. Şuanda karpuz fiyatları 25 liradan alıcı buluyor" dedi.

Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle rekoltenin geçtiğimiz yıllara oranla düştüğüne değinen Doğan, "Bu sene havalar serin ve yağışlı geçtiği için rekolte düşük. Şuanda bir dönüme ortalama 4-5 ton verim alınıyor. Bu sene karpuz ekimi de geçen seneye oranla yüzde 10-15 az" ifadelerini kullandı.

Yağış nedeniyle hasadın geciktiğini, havalar ısındıktan sonra da karpuzun yurt dışına ihracatının başlayacağını anlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "1 hafta 10 gün daha yağış gözüküyor. Yağışlar bitince, havalar ısınmaya başlayınca birçok Avrupa ve balkan ülkelerine karpuz gönderilecek. Talepler gelmeye başladı. Karpuzun bir dönüme maliyeti 15 lira, kilogramı 15 liranın altına düşmediği sürece çiftçi para kazanacak" diye konuştu.

Karpuz üreticisi Cumali Ardıç, "Bu sene bin dönüme yakın alanda karpuz ektik. Ortalama 4 ton verim alıyoruz. Fiyatlarda karpuzun kilogramı şuanda 25 lira. Geçtiğimiz yıllara oranla verim biraz zayıf ama bayramdan sonra toprakta yetişen karpuzlarda çıkınca iyi olacağını düşünüyoruz. Fiyatlarda şuanda güzel" dedi.

Kaynak: İHA
