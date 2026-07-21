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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te birçok ürünün coğrafi işaret tescili sürecinde önemli katkıları bulunan Mesut Kaplan, Osmaneli Karpuzu’nun coğrafi işaret sürecine ilişkin dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı. Kaplan, 22 Kasım 2022 tarihinde 1261 tescil numarasıyla “Mahreç İşareti” olarak tescillenen Osmaneli Karpuzu’nda, tescilin gerektirdiği denetim ve uygulamaların hayata geçirilmediğini savundu.

Kaplan, başvuru sürecinin 2020 yılında başladığını hatırlatarak, coğrafi işaret tescilinin üretici için önemli bir fırsat olduğunu ancak aradan geçen yıllara rağmen sürecin etkin şekilde yönetilemediğini ifade etti. Başvuru sahibi kurumun gerekli denetimleri yapmadığını öne süren Kaplan, yetkililere defalarca bilgi verilmesine ve uyarılarda bulunulmasına rağmen sahada ciddi bir denetim gerçekleştirilmediğini belirtti.

Coğrafi işaretin yalnızca belge almakla sınırlı olmadığını vurgulayan Kaplan, ürünün standartlarının korunması, coğrafi işaret ambleminin kullanımının takip edilmesi ve düzenli denetimlerin yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Aksi halde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilin iptal edilmesi riskinin dahi ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

“ÜRETİCİ ÖNEMLİ AVANTAJLARDAN MAHRUM KALDI”

Kaplan, coğrafi işaret sürecinin doğru yönetilmesi halinde Osmaneli karpuzu üreticilerinin birçok avantaj elde edebileceğini belirterek, devlet destekleri, vergi ve teşvik imkanları, markalaşma, ulusal ve uluslararası tanıtım, haksız rekabetin önlenmesi ile fiyat istikrarı gibi fırsatların değerlendirilemediğini savundu.

Gerçek Osmaneli Karpuzu’nun korunması için etkin denetim mekanizmasının kurulması gerektiğini ifade eden Kaplan, başka bölgelerde yetiştirilen ürünlerin “Osmaneli Karpuzu” adıyla satışının önüne geçilmesinin ürünün marka değerini koruyacağını kaydetti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Kaplan, Osmaneli Karpuzu’nun hak ettiği değere ulaşabilmesi için acilen denetim komisyonlarının oluşturulması, coğrafi işaret logo ve ambleminin kullanımının zorunlu hale getirilmesi, büyük tüccarların Osmaneli Hali’ne yönlendirilmesi ve ürünün ulusal ölçekte tanıtım çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Kaplan, doğru yönetilen bir coğrafi işaret sisteminin hem üreticinin gelirini artıracağını hem de Osmaneli Karpuzu’nun marka değerini güçlendireceğini ifade etti.