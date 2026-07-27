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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu'nun ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Terziler Odası Başkanı Ekrem Ayan da toplantıya katılarak yeni dönemin tüm esnafa hayırlı olmasını diledi.

İLK TOPLANTI ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu, yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Federasyon Genel Başkanı Ali Sefa Şen'in başkanlığında düzenlenen toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda federasyonun yeni dönem çalışmaları ve esnafı ilgilendiren konular ele alındı.

EKREM AYAN'DA TOPLANTIDA YER ALDI

Federasyon Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ordu Terziler Odası Başkanı Ekrem Ayan'da toplantıda hazır bulundu. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayan, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da Terziler Federasyonumuzun ilk toplantısını Genel Başkanımız Ali Sefa Şen başkanlığında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizle yaptık. Tüm esnaflarımıza hayırlı olsun."

YENİ DÖNEM MESAJI

Gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısıyla birlikte federasyon yeni dönem çalışmalarına resmen başlarken, toplantının terzilik ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.