Ev temizliğinde en çok baş ağrıtan konulardan biri hiç şüphesiz duvarlardaki lekelerdir. Çocukların tükenmez kalem maceraları, mobilyaların sürtünme izleri, mutfaktan sıçrayan yağlar veya zamanla oluşan parmak izleri... Çoğu zaman bu lekelerden kurtulmanın tek yolunun evi yeniden boyatmak olduğunu düşünürüz. Ancak bütçenizi ve zamanınızı yormadan, sadece birkaç dakikada duvarları ilk günkü yeniliğine kavuşturmanın çok pratik bir yolu var.

Sosyal medyada temizlik tüyoları paylaşan uzmanların da gözdesi olan bu yöntem, kimyasal boğucu kokulara maruz kalmadan duvarlardaki tüm kiri ve isi adeta bir silgi gibi söküp atıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, boyaya zarar vermeyen o mucize karışım!

MUCİZE KARIŞIM

Duvarlardaki inatçı lekeleri çıkarmak için ihtiyacınız olan malzemeler aslında halihazırda mutfağınızda veya banyonuzda bulunuyor.

Gerekli Malzemeler:

1 paket hamur kabartma tozu (veya 2 yemek kaşığı karbonat)

1 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

2 su bardağı ılık su

Mikrofiber bez veya yumuşak bir sünger

Önemli Uyarı: Karışımı uygulamadan önce duvarınızın küçük ve görünmeyen bir köşesinde mutlaka test edin. Özellikle mat boyalar, parlak veya yarı mat boyalara göre neme karşı daha hassas olabilir.

Karışımı Hazırlayın. Geniş bir kabın içerisine ılık suyu alın. Üzerine kabartma tozu, beyaz sirke ve bulaşık deterjanını ekleyip hafifçe karıştırın. Karışım sirke ve karbonatın etkisiyle köpürecektir.

Yumuşakça Silin: Hazırladığınız karışıma mikrofiber bezinizi veya süngerinizi batırın. Bezi iyice sıktığınızdan ve sadece nemli kaldığından emin olun. Duvarı çok fazla ıslatmak boyanın kabarmasına neden olabilir.

Dairesel Hareketler Uygulayın. Lekeli bölgeyi çok fazla bastırmadan, dairesel hareketlerle yumuşakça silin. Lekelerin saniyeler içinde beze geçtiğini göreceksiniz.

Lekeler çıktıktan sonra, temiz ve kuru bir mikrofiber bezle duvarın nemini mutlaka alın. Bu adım, duvarda dalgalanma izi kalmasını önler.