Edinilen bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tersanede çalışma sırasında Ö.A.’nın forkliftin kör noktasında kaldığı ve forkliftin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tersanede feci iş kazası: Forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde meydana gelen iş kazasında, forkliftin kör noktasında kaldığı belirtilen Özkan Aktaş, aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çok Okunanlar