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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tersanede çalışma sırasında Ö.A.’nın forkliftin kör noktasında kaldığı ve forkliftin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.