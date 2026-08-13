Edinilen bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tersanede çalışma sırasında Ö.A.’nın forkliftin kör noktasında kaldığı ve forkliftin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.