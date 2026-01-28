Seramik, uzun süre “zanaat” etiketiyle dar bir alana sıkıştırıldı; oysa bugün hem tasarım hem çağdaş sanat dünyasında yeniden güçlü bir ifade alanı olarak yükseliyor. Tersane İstanbul’da ziyarete açık olan “Toprak Uykuda Değil” sergisi de tam bu dönüşümü görünür kılan bir seçki sunuyor. Sergi, Tersane İstanbul ve Kolekta iş birliğiyle hayata geçirilirken, KTSM (Kale Tasarım ve Sanat Merkezi) ana sponsorluğu ile düzenleniyor.

5 Aralık 2025 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek karma sergi, farklı kuşaklardan 33 sanatçının güncel seramik üretimlerini bir araya getiriyor. Seçkide; organik formlardan soyut heykellere, yüzey odaklı çalışmalardan deneysel üretimlere uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor. Serginin odağında, seramiğin “geleneksel yapısını korurken” aynı zamanda yeni yüzey denemelerine, yeni formlara ve farklı üretim süreçlerine açık olması var.

Sergi metinlerinde özellikle form, yüzey, ölçek ve teknik üzerinden gelişen üretim alanının altı çiziliyor. Toprak, sadece “ham madde” gibi değil; insanlık tarihinin en eski izlerinden bugünün hızla değişen dünyasına uzanan, canlı bir bellek taşıyıcısı olarak ele alınıyor. Bu bakış, seramiği geçmişin zanaat hafızası ile çağdaş sanat pratiği arasında bir köprüye dönüştürüyor.

“Toprak Uykuda Değil”i ilgi çekici kılan şeylerden biri de isim çeşitliliği: listede Füreya gibi seramiğin Türkiye’deki tarihsel ağırlığını temsil eden bir isim de var, güncel üretimde farklı disiplinlerle yakın duran sanatçılar da. Sergide Abrahamm Creative Studio, Ayşe Kurt, Ayşegül Düşek, Cansu Sönmez, Enise Duyar, Erdil Yaşaroğlu, Gökçe İrten, Jennifer İpekel, Leyla Pekmen, Mesut Öztürk, Metehan Törer, Oddviz, Ömer Emre Yavuz, Samet Can Alış ve daha birçok ismin işleri yer alıyor.

Sergi, Haliç kıyısındaki Tersane İstanbul’un mekânında izleyiciyle buluşuyor. Time Out İstanbul’un etkinlik sayfasında serginin ücretsiz olduğu ve ziyaretin 11.00’den itibaren başladığı bilgisi yer alıyor. Tersane İstanbul adres bilgisi ise Camii Kebir Mahallesi Taşkızak Tersane Caddesi No:5, Kasımpaşa/Beyoğlu olarak paylaşılıyor.

Sergi, seramiğin yalnızca “dekoratif” bir alan olmadığını; güncel sanatın bugün tartıştığı meseleleri taşıyabilecek kadar esnek, kişisel ve deneysel bir dil kurabildiğini göstermek isteyen izleyiciler için 30 Ocak’a kadar açık.